MDR bietet in den ARD-Aktionstagen zum Tag der Pressefreiheit Medienkompetenz-Angebote für Jugendliche und Erwachsene

Leipzig (ots)

Der MDR beteiligt sich anlässlich des 75-jährigen Bestehens der ARD und den ARD-Aktionstagen rund um den Tag der Pressefreiheit am 3. Mai u.a. an der Medienkompetenz-Initiative „FaktenSicher für Demokratie“. Vom 28. April bis 9. Mai 2025 sind Medienkompetenz-Angebote für Jugendliche und Erwachsene geplant. Dabei tauscht sich MDR-Intendant Ralf Ludwig mit Schülerinnen und Schülern seiner Heimatstadt Borna aus. Das MDR-Programm bietet darüber hinaus sehenswerte Inhalte zum Tag der Pressefreiheit.

Mitarbeitende aus unterschiedlichen Bereichen des MDR laden in den Aktionswochen zum Tag der Pressefreiheit (28. April bis 9. Mai) in ihre Redaktionen ein oder gehen in Schulen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Sie erklären, was freie Medien bedeuten und wie sie recherchieren. Themen sind unter anderem Meinungs- und Informationsfreiheit, Künstliche Intelligenz, Vielfalt, Social Media und unabhängige Berichterstattung. Auch MDR-Intendant Ralf Ludwig ist im Gymnasium Borna dabei. Er spricht am 30. April in seiner Heimatstadt mit Schülerinnen und Schülern über die Rolle freier Medien in der Demokratie in Deutschland.

Ralf Ludwig, MDR-Intendant:

„Freie und unabhängige Medien sind und bleiben ein Grundpfeiler demokratischer Gesellschaften. Aber Medienfreiheit ist weltweit und auch bei uns keine dauerhafte Selbstverständlichkeit. Wir müssen sie bewahren und verteidigen, indem wir uns jederzeit und immer wieder neu dafür stark machen. Vor allem in Zeiten von Desinformation, versuchter Einflussnahme, Anfeindungen gegen Medienschaffende und Algorithmen in Sozialen Netzwerken, die Extrempositionen bevorzugen und damit auch unseren Meinungsdiskurs hierzulande zu beeinflussen versuchen. Umso größer und kostbarer ist der Wert freier, unabhängiger und sorgfältig recherchierter Informationen. Demokratie und freie Medien – beide gehören untrennbar zusammen.“

MDR im Dialog mit Schülerinnen und Schülern

Zu den ARD-Aktionstagen laden mehrere MDR-Redaktionen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zum Austausch ein. Beispielsweise erhalten Jugendliche im MDR SACHSEN-Regionalstudio in Bautzen, das fünf Schulklassen begrüßt, einen Einblick ins Medienrecht, erfahren, woher Journalistinnen und Journalisten ihre Informationen bekommen, und wie man Fake-News erkennt. Die Radiowelle MDR TWEENS, ein Programm für Heranwachsende zwischen 8 und 13 Jahren, zeichnet an Gymnasien in Merseburg und Oschatz den Medienkompetenz-Podcast „MDR Tween Screen“ auf. Er läuft dann über DAB+ und auf mdrtweens.de.

Medienkompetenz auch für Erwachsene

Zum Thüringentag in Gotha finden am 3. Mai, dem Tag der Pressefreiheit, zudem zwei Dialog-Veranstaltungen zum Thema „Pressefreiheit im Lokaljournalismus“ statt. Organisiert werden die Veranstaltungen in der Wunderkammer Friedenstein von MDR THÜRINGEN. Lars Sänger begrüßt um 10:30 und 13:30 Uhr diese Gäste:

Marlene Drexler, Regionalkorrespondentin bei MDR THÜRINGEN

Fabian Klaus, Journalist mit Fokus Landespolitik, FUNKE Medien Thüringen

Maik Schulz vom Gothaer Lokalfernsehen / Oscar am Freitag

Doku beleuchtet Berichterstattung über Ostdeutschland

Wie sehr das Image Ostdeutschlands von Medien geprägt worden ist, zeigt die ARD-Story „Abgeschrieben? Der Osten in den Medien“. Wie stark prägen journalistische Muster auch das Selbstverständnis der Ostdeutschen? Sinkt das Vertrauen in die Medien auch deshalb? Diesen Fragen geht der 45-minütige Film auf den Grund – zu sehen ab sofort in der ARD Mediathek.

Zudem befasst sich die MDR-Sendung „Heute im Osten“ am 3. Mai mit Ungarns Kampf um freie Medien. Sie zeigt das Dorf Tomor, in dem Roma-Kinder Filme über ihr Leben drehen – ein kleines Wunder gelebter Meinungsfreiheit. Doch je weiter die Kamera in Richtung Hauptstadt schwenkt, desto düsterer wird das Bild: Ein staatlich gefördertes Influencer-Netzwerk kontrolliert den öffentlichen Diskurs, Kritikerinnen und Kritiker werden systematisch attackiert. Bettina Tóth, eine junge Frau, die früher Teil der Regierungsjugend war, macht nun eigene Videos – und bekommt dafür Gegenwind im Netz. Die Reportage zeigt, wie Menschen in Ungarn für unabhängige Informationen kämpfen. Sie ist in der ARD Mediathek und um 18 Uhr im MDR-Fernsehen zu sehen.

