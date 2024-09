MDR-Talk „Fakt ist!“ zum Thema „VW in der Krise. Können wir noch Auto?“

MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Über dieses Thema spricht Moderatorin Uta Deckow bei „Fakt ist!“ aus Dresden am Montagabend, 16.09.2024, mit ihren Gästen: Bereits 20.30 Uhr als Livestream bei mdr.de, 22.10 Uhr im MDR-Fernsehen sowie in der ARD Mediathek

Anfang November 2019 startete VW in Zwickau-Mosel die Serienproduktion seiner ID3 genannten neuen Elektroautos. Es sollte der Start in eine neue Ära werden. Volkswagen baute dafür das Fahrzeugwerk in Zwickau von 100 % Verbrenner auf 100 % Elektromobilität um.

Fünf Jahre später - im September 2024 - begrüßen tausende Zwickauer VW-Mitarbeiter Buh-rufend ihren Markenvorstand. Sie haben Angst, dass ihrem Werk der Stecker gezogen wird. Denn der Vorstand hat Werksschließungen in Aussicht gestellt. Und die bis 2029 geltende Beschäftigungsgarantie für seine Stammbelegschaft aufgekündigt. VW verkauft zu wenig Autos und will sparen. Von Schließung bedroht sind auch das Chemnitzer Motorenwerk und die Gläserne Manufaktur in Dresden.

Warum verkauft VW nicht genug E-Autos? Sind sie nicht wettbewerbsfähig genug? Oder hat VW über seine Verhältnisse gelebt?

Das fragt und diskutiert Moderatorin Uta Deckow bei „Fakt ist!“ aus Dresden am Montagabend. Gäste der Sendung sind u.a.:

Detlef Müller (SPD), Bundestagsabgeordneter und zuständig für Verkehr und Digitales

Uwe Kunstmann, Vorsitzender des Betriebsrats im Fahrzeugwerk Zwickau und Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats der Volkswagen Sachsen GmbH

Christina Kunkel, Wirtschaftsjournalistin bei der Süddeutschen Zeitung, Schwerpunkt Automobilindustrie

