Dreharbeiten in Magdeburg zum MDR „Polizeiruf 110 – Reptiloiden“ vom MDR: Dreharbeiten in Magdeburg laufen

Derzeit wird in Magdeburg der neue „Polizeiruf 110 – Reptiloiden“ mit Claudia Michelsen als Kommissarin Doreen Brasch und Felix Vörtler als Kriminalrat Uwe Lemp gedreht. Im 21. Fall werden sie mit einem erschütternden Amoklauf an einer Magdeburger Schule konfrontiert. Das Drehbuch stammt von Jan Braren („Polizeiruf 110 – Ronny“, „Polizeiruf 110 – Der Verurteilte“). Regie führt Esther Bialas („Charité“, „So laut du kannst“). Die Bildgestaltung übernimmt Martin Neumeyer („So laut du kannst, „Kokon“).

Zum Inhalt:

Großeinsatz der Polizei an einer Magdeburger Schule. Der 17-jährige Jeremy (Mikke Rasch) läuft Amok. Zwei Menschen hat er bereits erschossen. Jetzt verschanzt er sich in einem voll besetzten Klassenraum und nimmt die Schülerinnen und Schüler sowie ihre Lehrerin (Tanya Erartsin)als Geiseln. Unter Hochdruck beginnt Brasch, mehr über Jeremy herauszufinden. Ihre Ermittlungen führen sie zu Jeremys Zuhause, wo sie seine alleinerziehende Mutter Rebecca (Maja Beckmann) trifft. Rebecca ist aufgrund ihrer MS-Erkrankung größtenteils ans Bett gefesselt. Sie ist auf Jeremys Pflege und seine Unterstützung angewiesen. Von seiner Radikalisierung und den akribischen Vorbereitungen zum Amoklauf will sie nichts mitbekommen haben. Wie konnte es passieren, dass Jeremys Veränderung unbemerkt blieb? Warum wurde Jeremy zum Amokläufer? Handelte er allein oder hat er Komplizen? Brasch steht vor der schwierigen Aufgabe, Jeremys Motivationen zu entschlüsseln, ihn zur Aufgabe zu bewegen und weitere Todesopfer zu verhindern.

In weiteren Rollen zu sehen sind unter anderem: Smilla Maryluz Liebermann, Karla Trippel, Ulrich Brandhoff, Frank Schilcher, Lasse Stadelmann.

Der „Polizeiruf 110 – Reptiloiden“ ist eine Produktion der filmpool fiction (Produzentin: Iris Kiefer, Producerin: Susanna Enk) im Auftrag des Mitteldeutschen Rundfunks (Redaktion: Denise Langenhan, Adrian Paul) für Das Erste.

Die Dreharbeiten in Magdeburg laufen noch bis zum 10. Oktober 2024.

Der Sendetermin ist für 2025 vorgesehen.

