„Die Stars der Goldenen Henne 2024“ geben im MDR Startschuss für die Publikumswahl

Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde präsentieren am 13. September, 20.15 Uhr, gemeinsam mit „Brisant“-Promiexpertin Susanne Klehn die diesjährigen Nominierten in den Publikumskategorien und zeigen noch einmal glanzvolle Show-Momente, glamouröse Auftritte und musikalische Höhepunkte aus den letzten Jahren der großen Gala.

Zu den Nominierten 2024 zählen u.a. Moderations- und Entertainment-Profis wie Inka Bause oder Steffen Henssler, Schauspielstars wie Sandra Hüller oder Karoline Herfurth, Hitgaranten wie Leony oder Wincent Weiss und strahlende Olympiasieger wie die rhythmische Sportgymnastin Darja Varfolomeev oder Schwimmer Lukas Märtens. Alle 23 Nominierten werden ebenfalls in der aktuellen Ausgabe der Super Illu ausführlich vorgestellt.

Deutschlands größter Publikumspreis wird am 15. November 2024 verliehen. Bereits ab morgen (12.9.2024) kann in den vier Publikumskategorien „Entertainment“, „Film & Fernsehen“, „Musik“ und „Sport“ abgestimmt werden, wer von den jeweils fünf Nominierten dieses Jahr mit einer „Goldenen Henne“ ausgezeichnet werden soll.

Das sind die Nominierten nach Kategorien:

Entertainment: Inka Bause, Esther Sedlaczek, Steffen Henssler, Horst Lichter, Ina Müller.

Film & Fernsehen: Sandra Hüller, Christian Friedel, Karoline Herfurth, Ina Paule Klink, Karoline Schuch.

Musik: Wincent Weiss, Ramon Roselly, Ben Zucker, Leony, Max Giesinger.

Sport: Sportgymnastin Darja Varfolomeev, Schwimmer Lukas Märtens, die 3x3-Basketballerinnen (Marie Reichert, Elisa Mevius, Sonja Greinacher, Svenja Brunckhorst), Dressurreiterin Isabell Werth, Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye.

Das Voting startet am 12.09.2024 (00.00 Uhr) und endet am 25.09.2024 (23.59 Uhr). Abgestimmt werden kann online auf goldene-henne.de, per Post (an: SuperIllu / Goldene Henne, Heiligegeistkirchplatz 1, 10178 Berlin) oder telefonisch 01378-4204-XX mit der jeweiligen Endziffer des Favoriten. Diese finden Sie in der morgigen Ausgabe 38 der SuperIllu sowie ebenfalls ab morgen online unter superillu.de. (Tarifhinweis: 50 Cent je Anruf aus allen deutschen Netzen).

Die Jubiläumsgala zur 30. „Goldenen Henne“ findet am 15. November 2024 in der HALLE:EINS der Leipziger Messe statt. Tickets sind im Vorverkauf erhältlich unter: goldenehenne.online-ticket.de.

Die Preisverleihung wird zudem live ab 20.15 Uhr im MDR Fernsehen übertragen. Moderiert wird der Abend von Florian Silbereisen und Barbara Schöneberger.

