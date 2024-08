MDR Mitteldeutscher Rundfunk

MDR-Rundfunkchor „singt“ Danke: 12 „Sommergesang“-Konzerte für bürgerschaftliche Kulturinitiativen

Bild-Infos

Download

Leipzig (ots)

Über 120 Kulturinitiativen aus ganz Mitteldeutschland haben sich für die besondere Gemeinwohlaktion „Sommergesang“ bei MDR KULTUR und MDR KLASSIK beworben. Zu gewinnen gab es einen Besuch des MDR-Rundfunkchores mit einem speziell für die Gastgeber kreierten Programm. Vom 23. bis 26. August (Freitag bis Montag) fährt der MDR-Rundfunkchor für diese besondere Gemeinwohlaktion aufs Land und gibt 12 Kurzkonzerte für die Sieger der Kampagne. Mit dem „Sommergesang: Unser Chor für Ihr Engagement!“ möchte sich der MDR mit seinen besten Stimmen aus dem Rundfunkchor bei allen engagierten Menschen im Sendegebiet bedanken.

12 Konzerte in vier Tagen: Mit jeweils vier Konzerten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist der MDR-Rundfunkchor ab dem kommenden Wochenende mit den Dirigenten Gregor Meyer und Justus Barleben für die Gemeinwohlaktion „Sommergesang“ unterwegs. Damit möchte sich der MDR für die gemeinschaftsstiftende Arbeit der Menschen vor Ort bedanken. Unter den 12 Gewinnerorten befinden sich u.a. Stätten der Begegnung und des Austauschs, kleine Museen oder Kulturevents in Scheunen oder auf Dorfplätzen.

Mit der Aktion möchte der MDR so auch auf die reiche Kulturlandschaft in Mitteldeutschland hinweisen, die nicht nur durch die Touristenmagneten wie die Semperoper, die Wartburg oder die Luthergedenkstätten geprägt wird. Vielmehr machen gerade kleinere Festivals, Museen oder liebevoll gestaltete Begegnungsorte die Region attraktiv und besonders lebenswert.

Die Konzerte des „Sommergesangs“

Freitag, 23. August

15 Uhr, Diebzig , LandKunstWerk Mittelelbe e. V.: Ein 240-Seelen-Dorf zieht unzählige Besucher an

, LandKunstWerk Mittelelbe e. V.: Ein 240-Seelen-Dorf zieht unzählige Besucher an 15 Uhr, Halberstadt , Freunde fürs Leben e. V.: Gemeinsam gegen einsam

, Freunde fürs Leben e. V.: Gemeinsam gegen einsam 18:30 Uhr, Harzgerode , ehemaliges Kinderferienlager: Vom Lost Place zur Kleinkunstbühne

, ehemaliges Kinderferienlager: Vom Lost Place zur Kleinkunstbühne 19:30 Uhr, Zahna-Elster, Kerstin Müller: 50 Jahre Engagement für Chor und Musik

Samstag, 24. August

15 Uhr, Wickersdorf , Lebensgemeinschaft Wickersdorf: Gehandicapt voller Lebensfreude

, Lebensgemeinschaft Wickersdorf: Gehandicapt voller Lebensfreude 14:30 Uhr, Schildau , Pfarrgarten Erdenreich: 9.000 m² Naturerlebnis

, Pfarrgarten Erdenreich: 9.000 m² Naturerlebnis 18:30 Uhr, Taubenheim, Dorferhaltungsinitiative „Unser schönes Taubenheim“: Musik für Mörtel und Hutkonzerte

Sonntag, 25. August

14 Uhr, Dörnthal , Kulturverein Dörnthal Haselbach e. V.: 100% Ehrenamt für ein neues "Wir-Gefühl"

, Kulturverein Dörnthal Haselbach e. V.: 100% Ehrenamt für ein neues "Wir-Gefühl" 14 Uhr, Haferungen , Kirchbauverein der St. Andreas Kirche: Wir lassen die Kirche im Dorf!

, Kirchbauverein der St. Andreas Kirche: Wir lassen die Kirche im Dorf! 16:30 Uhr, Friedrichsrode, Kunsthof Friedrichsrode: Wer uns findet, findet uns gut

Kunsthof Friedrichsrode: Wer uns findet, findet uns gut 17:30 Uhr, Niederwürschnitz, Die kulturelle Notlösung e. V.: Alles andere als ein Provisorium

Montag, 26. August

17:00 Uhr, Roßdorf, Kulturring Roßdorf e. V.: Klein aber fein für kulturelle Vielfalt

Zur Aktion „Sommergesang“

Mit der gemeinsamen Radiokampagne von MDR Kultur und MDR Klassik werden vielfältige und kreative Kulturinitiativen geehrt, hinter denen besonders engagierte Menschen stehen. Dafür hat der MDR seit Juli ausgewählte Menschen aus dem ganzen Sendegebiet mit ihrem kulturellen Engagement in das Programm von MDR KULTUR und MDR KLASSIK geholt. Dort konnten sie von ihren Ideen, ihren Events und Aktionen in Scheunen und auf Dorfplätzen oder einfach von ihrem Beitrag zum kulturellen Leben ihres Ortes erzählen. Damit gibt der MDR Menschen eine besondere Stimme, die in Zeiten der Spaltung Gemeinschaft und Austausch fördern. Zum Finale der Kampagne geht der international renommierte MDR-Rundfunkchor am letzten Augustwochenende auf Reisen in das Sendegebiet. An den Siegerorten singen dann die professionellen Sängerinnen und Sänger für und mit den Menschen der vorab ausgewählten Kulturinitiativen und sagen mit vielen Stimmen danke für Ihr Engagement.

Mehr unter:

Radiokampagne: Das sind die Orte und Kulturinitiativen des "Sommergesangs" | MDR.DE

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell