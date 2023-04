MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Zum fünften Mal: „MDR Frühlingserwachen“ ruft zum großen Arbeitseinsatz

Wenn hunderte freiwillige Helferinnen und Helfer ein Objekt verschönern, das ihnen in ihrer Stadt besonders am Herzen liegt, dann ist wieder „MDR Frühlingserwachen“-Zeit. Und genau die startet am 15. April in Rodewisch, macht am 22. April in Aken (Elbe) Station und endet am 29. April in Ohrdruf. Der MDR begleitet die Aktion mit Berichten und Live-Schalten in Fernsehen, Radio und im Netz. Wer am Ende gewinnt und eine große Musikshow im MDR bekommt, entscheiden die Zuschauerinnen und Zuschauer.

Seit Wochen laufen in den Kandidatenorten die Vorbereitungen für den Verschönerungswettbewerb. Am kommenden Sonnabend ist es soweit: In Rodewisch fällt der Startschuss für den groß angelegten Frühjahrsputz. Neben der Stadt im sächsischen Vogtland treten Aken (Elbe) für Sachsen-Anhalt und Ohrdruf für Thüringen beim „MDR Frühlingserwachen“ an. In allen drei Städten wird ein Projekt angepackt, das wichtig für die Stadt ist und einen gemeinschaftlichen Großeinsatz verdient hat.

Rodewisch hat sich am 15. April vorgenommen, das Umfeld der Schlossinsel zu einem Sport- und Freizeitareal zu entwickeln. Der Spielplatz soll um eine mittelalterliche Holzburg zum Klettern erweitert werden. Nebenan, auf den Flächen des ehemaligen Freibades, sind eine Streetball-Anlage und eine Teqball-Platte geplant. Dazu soll am Ufer der Göltzsch ein neuer Sinnes- und Bewegungspfad entstehen.

Aken hat es bei den Hochwasserkatastrophen 2002 und 2013 schlimm erwischt. Das war der Impuls, eine freiwillige Wasserwehr zu gründen, um im Ernstfall schneller und besser auf Überschwemmungen der Elbe reagieren zu können. Aber dafür fehlen Übungsmöglichkeiten. Ein Lagerplatz auf dem Gelände der Feuerwehr soll am 22. April zu einem Übungsareal für Feuer- und Wasserwehr ausgebaut werden – mit künstlichem Deich, Überlauf-Simulation und Kletterturm.

Ohrdruf in Thüringen rückt am 29. April seinen Wald in den Mittelpunkt. 10.000 Bäume sollen am Aktionstag auf den Rodungsflächen neu gepflanzt werden – einen für jeden Menschen aus Ohrdruf und seinen Ortsteilen, denn auf den Hügeln oberhalb der Stadt steht fast kein Baum mehr. Als zusätzliches Zeichen für den Neubeginn im Stadtwald soll das Areal um den Lindenstein als Ausflugsziel erschlossen werden. Geplant sind ein gestalteter Feen-Pfad zu einer neuen Wanderrast mit Schutzhütte, Bänken und Spielhaus sowie ein Aussichtspunkt auf dem felsigen Lindenstein.

„MDR um 2 – Der starke Osten“ und „MDR um 4“ begleiten die Verschönerungsaktionen mit zahlreichen Beiträgen und Live-Schalten im Nachmittagsprogramm. Dabei werden drei Reporterinnen und Reporter als Ortspaten im Einsatz sein, um Helferinnen und Helfer zu finden, Sponsoren zu suchen, gute Laune zu verbreiten und natürlich auch zu motivieren: Gesine Schöps für Rodewisch, Tobias Bader für Aken und Stefan Ganß für Ohrdruf.

Auch die Arbeitseinsätze an den kommenden drei Samstagen werden im MDR mitzuerleben sein. Unter Federführung der MDR-Landesfunkhäuser werden sich die Reporter in eigenen Sondersendungen aus den Aktionsorten melden: am 15., 22. und 29. April jeweils ab 17.30 Uhr. Darüber hinaus berichten „Mach dich ran“, der MDR SACHSENSPIEGEL, MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE und das MDR THÜRINGEN JOURNAL vom „MDR Frühlingserwachen“. Die Radioprogramme des MDR in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen begleiten das Frühlingserwachen ebenso und sind an den Aktionstagen vor Ort.

Vom 29. April bis 5. Mai können dann die Zuschauerinnen und Zuschauer online unter mdr.de/fruehlingserwachen und telefonisch per TED abstimmen, wer Sieger der Gemeinschaftsaktion werden soll. Der Gewinnerstadt winkt eine Verschönerungsprämie in Höhe von 5.000 Euro und eine Live-Musikshow, die am 17. Mai um 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen übertragen werden wird.

