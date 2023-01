Tino Chrupalla: Der Kanzler muss Farbe für den Frieden bekennen

Berlin (ots) - Zur Debatte über die Lieferung von Kampfpanzern vom Typ Leopard 2 an die Ukraine teilt der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Tino Chrupalla, mit: "Die Lieferung von deutschen Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine würde Deutschland tiefer in den Krieg hineinziehen. Diese Eskalation muss unter allen Umständen verhindert werden. Ich ermutige daher Bundeskanzler Olaf Scholz, seine ablehnende ...

mehr