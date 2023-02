MDR Mitteldeutscher Rundfunk

MDR-Talk „Fakt ist!“ aus Erfurt:

„Erst gefördert, jetzt gefordert – Was Oberhof künftig liefern muss“

Video-Infos

Download

Leipzig (ots)

Wie kann es gelingen, dass die topsanierten Oberhofer Sportstätten mehr Touristinnen und Touristen anziehen? Welche touristische Nutzung der Anlagen ist überhaupt möglich? Gibt es auch im Sommer genug attraktive Angebote? Publikum und Fachleute diskutieren, ob und wie die Interessen aller Agierenden unter einen Hut gebracht werden können – bei „Fakt ist!“ aus Erfurt, am Montag, 6. Februar, 20.30 Uhr im Live-Stream auf mdr.de/fakt-ist, um 22.10 Uhr im MDR-Fernsehen und im Anschluss in der ARD-Mediathek.

Im Podium stellen sich der Diskussion folgende Gäste:

Peggy Greiser, Landrätin des Landkreises Schmalkalden-Meiningen

Dr. Hartmut Schubert, SPD, Oberhofbeauftragter der Thüringer Landesregierung

Antonia Sturm, Geschäftsführerin des Regionalverbunds Thüringer Wald e.V.

„Die Landesregierung hat ihre Hausaufgaben gemacht, jetzt braucht es noch mehr touristisches Engagement und privatwirtschaftliche Initiative vor Ort“, sagt der Oberhofbeauftragte der Thüringer Landesregierung, Hartmut Schubert. Für ihn sind die Weltmeisterschaften das „Sahnehäubchen“ auf den Oberhofer Sportstätten, die in erster Linie ganzjährige Trainingszentren für den Nachwuchs- und Leistungssport seien. Genau dafür hätten der Bund und das Land die Fördermillionen investiert.

Für Peggy Greiser, Landrätin in Schmalkalden-Meiningen, steht fest: „Ohne den Olympiastützpunkt in Oberhof hätten wir keine so positive touristische Entwicklung in der Region.“ Doch kritische Stimmen fragen, ob die Steuermillionen in die Sportstätten gut angelegt sind und ob wirklich mehr Touristinnen und Touristen in die gesamte Region ziehen? Dazu fehle bisher eine kluge Vermarktungsstrategie, moniert der Oberhofer Geschäftsmann Andreas Luck. „Global gesehen, kennt keine Sau Oberhof“, lautet sein frustriertes Fazit.

Die Vermarktung der gesamten Region ist Aufgabe von Antonia Sturm, Geschäftsführerin des Regionalverbunds Thüringer Wald. Doch auch sie gibt zu, dass bislang noch nicht alle Akteurinnen und Akteure vor Ort davon überzeugt sind, zusammen mehr erreichen zu können als alleine.

Andreas Menzel und Lars Sänger moderieren die Sendung, bei der das Live-Publikum im Studio wesentlichen Anteil am Gesprächsverlauf hat und sich mit Meinungen, Standpunkten, Erfahrungen und Fragen einbringt.

MDR-Dokus zu „Oberhof“ in der ARD Mediathek

„Wem gehört Oberhof?“ … fragt der MDR in einer neuen Folge seiner preisgekrönten Doku-Reihe „Wem gehört der Osten?“. Die Doku steht zum Abruf in der ARD Mediathek bereit und wird am 7. Februar, um 22.10 Uhr im MDR-Fernsehen zu sehen sein.

Das aktuelle Geschehen zu den Wintersport-Weltmeisterschaften in Oberhof begleitet die MDR-Dokumentation „Weltmeisterstadt Oberhof“, die ebenfalls in der ARD Mediathek abrufbar ist.

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell