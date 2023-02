MDR Mitteldeutscher Rundfunk

„Tschüss Kohle, hallo Zukunft!“: Zweite Staffel des MDR AKTUELL-Podcast-Projekts startet am 6. Februar

Unter dem Titel „Tschüss Kohle, hallo Zukunft!“ begleitet MDR AKTUELL über zehn Jahre fünf Menschen durch den Kohleausstieg in Mitteldeutschland. 2022 gestartet, kehrt das Reporterteam Britta Veltzke und Ralf Geißler im Rahmen ihres ambitionierten Langzeitprojektes nach einem Jahr in das Revier zurück. Inzwischen ist alles anders ... Hautnahe Eindrücke gibt’s ab dem 6. Februar in der zweiten Staffel des Podcast-Projekts – zu hören unter mdr.de und überall, wo es Podcasts gibt.

Die Kohlebagger in den Tagebauen des Mitteldeutschen Reviers rotieren so unermüdlich wie lange nicht mehr. Die Energiekrise hat zu einer immensen Nachfrage nach heimischer Braunkohle geführt. Das ist die Ausgangslage der zweiten Staffel des Reportage-Podcasts „Tschüss Kohle, hallo Zukunft!“ von MDR AKTUELL. Reporterin Britta Veltzke und Reporter Ralf Geißler treffen wieder fünf Menschen, die den Wandel erleben, herbeisehnen, ihn beschleunigen oder bremsen.

Das Reporterteam ist vor Ort im Kohleunternehmen Mibrag, das nicht nur Kohle fördert, sondern auch neue Windräder aufstellt. Sie treffen die Pfarrerin von Pödelwitz, für deren einst vom Abriss bedrohte Dorfkirche es nun neue Fördermittel gibt. Dann sind da wieder der Bürgermeister von Hohenmölsen, der die Wärmeversorgung seiner Gemeinde umstellen muss, und die Schülerin Nele, die zwischen Tagebau-Realität und dem Wunsch nach mehr Klimaschutz lebt.

MDR-Chefredakteurin Julia Krittian zum Podcast-Projekt: „Gerade in Zeiten großer Ereignisdichte und eines Gefühls von Krisen-Overload wollen wir in die Tiefe gehen statt in die Breite und damit Raum schaffen für unterschiedliche Perspektiven und Erzählweisen. Das gelingt mit dieser Langzeitbeobachtung hervorragend – als Stück lebendiger Zeitgeschichte.“

Zu hören ist die zweite Staffel von „Tschüss Kohle, hallo Zukunft!“ ab dem 6. Februar auf mdr.de, überall dort, wo es Podcasts gibt sowie täglich im Frühprogramm von MDR AKTUELL – Das Nachrichtenradio. Zudem werden die Geschichten unter mdr.de nachzulesen sein.

Die erste Staffel von „Tschüss Kohle, hallo Zukunft!“ kann unter anderem auf mdr.de und in der ARD Audiothek nachgehört werden. Im kommenden Jahr wird es eine dritte Staffel geben, bis nach zehn Jahren ein detailliertes Bild des Wandels im Mitteldeutschen Revier entstanden ist.

