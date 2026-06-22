ADAC

ADAC Stauprognose: 26. bis 28. Juni

Start der Sommerferien sorgt für volle Autobahnen

Bild-Infos

Download

München (ots)

Mit dem Ferienbeginn in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland startet am kommenden Wochenende die erste große Sommerreisewelle des Jahres. Auch aus mehreren europäischen Nachbarländern sind zahlreiche Urlauber unterwegs. Der ADAC rechnet deshalb auf vielen Fernstraßen mit einem deutlich erhöhten Verkehrsaufkommen und längeren Staus.

Besonders stark belastet sein werden die klassischen Reiserouten in Richtung Süden sowie die Strecken zur Nord- und Ostsee. Bereits ab Freitagmittag setzt starker Urlaubsverkehr ein. Am Samstagvormittag kommt zusätzlich der Ausflugsverkehr in die Naherholungsgebiete hinzu. Vor allem die Alpenregion, die Mittelgebirge, die Küstengebiete und die Seenlandschaften sind betroffen. Am Samstag- und Sonntagabend sorgen Rückreisende für weiteres Verkehrsaufkommen.

Auch in mehreren Nachbarländern beginnen die Sommerferien, darunter in einigen Kantonen der Schweiz, in Polen und in Dänemark. In Norwegen, Schweden und Finnland haben die Ferien bereits begonnen. Dies erhöht den Reiseverkehr auf den internationalen Hauptverbindungen zusätzlich.

Auf deutschen Autobahnen gibt es derzeit mehr als 1.000 Baustellen, die für Engpässe und verlängerte Fahrzeiten sorgen. Insbesondere im Bereich von Baustellen ist mit stockendem Verkehr und Staus zu rechnen.

Besonders staugefährdete Autobahnen sind:

A1 Fehmarn - Hamburg - Bremen - Dortmund - Köln

A2 Oberhausen - Dortmund - Hannover - Berliner Ring

A3 Oberhausen - Köln - Frankfurt sowie Passau - Linz

A5 Kassel - Frankfurt - Karlsruhe - Basel

A6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A7 Flensburg - Hamburg - Hannover - Kassel sowie Ulm - Füssen/Reutte

A8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg

A9 Berlin - Nürnberg - München

A10 Berliner Ring

A24 Hamburg - Schwerin - Berliner Ring

A81 Singen - Stuttgart - Heilbronn

A95 München - Garmisch-Partenkirchen

A96 Lindau - München

A99 Autobahnring München

Auch auf den wichtigen Urlaubsrouten im Ausland ist Geduld gefragt. In Österreich führen Baustellen und Ferienverkehr auf der Westautobahn (A1), der Pyhrn-Autobahn (A9), der Tauern-Autobahn (A10), der Inntal-Autobahn (A12) sowie auf der Brenner-Autobahn (A13) zwischen Innsbruck und dem Brenner zu Behinderungen. Auf der Brennerroute wirkt sich zudem die Sanierung der Luegbrücke auf den Verkehrsfluss aus. Ebenfalls staugefährdet sind die Rheintal-/Walgau-Autobahn (A14), die Arlbergstraße (B197) und die Fernpassstraße (B179).

Besondere Aufmerksamkeit erfordert die Fernpass-Route in Tirol. Am Samstag, dem 27. Juni, wird die B179 zwischen Reutte und Nassereith von 10 bis 12 Uhr vollständig gesperrt. Bereits vor und nach der Sperrung muss mit erheblichen Verkehrsbehinderungen und langen Staus gerechnet werden. Der ADAC empfiehlt deshalb, den Fernpass an diesem Tag weiträumig zu umfahren.

In der Schweiz muss vor allem auf den Hauptachsen zwischen Bern, Zürich und St. Margrethen (A1) mit Verzögerungen gerechnet werden. Auch die Gotthard-Route auf der A2 zwischen Basel und Chiasso, die A3 von Basel über Zürich nach Chur sowie die San-Bernardino-Route auf der A13 bleiben stark belastet.

In Italien zählen die A9/A7 von der Schweizer Grenze über Mailand nach Genua und die A22 über den Brenner zu den Problemstrecken.

Um zu verhindern, dass sich der Ausweichverkehr durch Ortschaften staut, gelten bei Stau auf mehreren Strecken in Bayern sowie auf zahlreichen Landesstraßen in Tirol Abfahrtssperren. Betroffen sind unter anderem die Regionen rund um Rosenheim, Garmisch-Partenkirchen und das Ostallgäu sowie die Tiroler Bezirke Innsbruck, Kufstein, Imst und Reutte.

Bei der Einreise nach Deutschland kann es aufgrund der Grenzkontrollen zusätzlich zu Wartezeiten kommen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.adac.de.

Original-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell