Microslides werden 2026 zum Präsentationstrend im B2B

Die größte Illusion im B2B ist die Annahme, Entscheider hätten Zeit, sich durch lange Präsentationen oder zwanzigseitige PDFs zu arbeiten. In der Realität brechen sie schneller ab, filtern härter und fühlen sich von Informationsmengen überrollt, die sie in ähnlicher Form bereits unzählige Male gesehen haben. Dieses Auseinanderklaffen zwischen Annahme und realem Nutzerverhalten zählt heute zu den zentralen Problemen der Geschäftskommunikation.

Studien zeigen seit Jahren, dass digitale Inhalte nur dann wirksam sind, wenn sie innerhalb von Sekunden Klarheit schaffen. Nutzer scannen, statt zu lesen. Sie verlassen Inhalte frühzeitig, sobald Muster auftauchen, die ihnen vertraut sind. Déjà-vu-Erlebnisse entstehen, wenn Präsentationen dieselben Diagramme, Claims oder Branchenbotschaften wiederholen. Die Aufmerksamkeit sinkt, noch bevor eine Botschaft überhaupt die Chance erhält, zu wirken.

Diese Entwicklungen erklären den massiven Trend hin zu Microslides im Jahr 2026. Unternehmen erkennen, dass umfangreiche Unternehmenspräsentationen nicht mehr dazu passen, wie Entscheider Informationen aufnehmen. Der Wechsel zu wenigen, präzisen Folien ist keine gestalterische Mode, sondern eine direkte Antwort auf ein messbares Problem. Entscheidungsprozesse haben sich beschleunigt und verlangen nach Impulsen, die ohne Interpretationsaufwand funktionieren.

Microslides unterstützen diesen Prozess, weil sie Informationslast reduzieren und Kaufentscheidungen klarer strukturieren. Sie liefern nicht mehr Masse, sondern Richtung. Jede Folie erfüllt eine konkrete Funktion im Entscheidungsprozess. Relevanz entsteht sofort. Der Vertrieb gewinnt an Geschwindigkeit, weil Gespräche nicht mehr von Folienmengen, sondern von klaren Aussagen getragen werden.

Mit dieser Verdichtung wächst allerdings auch die Bedeutung der Differenzierung. Wenn alle kürzen, verschwimmt der Markt schneller.

Als Präsentationsdesignerin arbeitet Parissa Kahvand mit ihrer PowerPoint-Agentur rauschsinnig seit vielen Jahren an der Frage, wie komplexe Inhalte für Entscheider sichtbar, verständlich und handlungsleitend werden. In ihrer Arbeit entwickelt sie Microslides und Storystrukturen, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre Botschaften präzise zu vermitteln und Entscheidungsprozesse zu vereinfachen.

