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ADAC und BMW Motorrad erneuern Kooperation für sicheres Motorradfahren

BMW stellt 82 neue Motorräder für ADAC Fahrsicherheitstrainings zur Verfügung

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München (ots)

Der ADAC und BMW Motorrad erneuern ihre Zusammenarbeit für mehr Sicherheit beim Motorradfahren. Kurz vor dem Start in die neue Motorradsaison wurde die seit 2014 bestehende Kooperation am 27. März 2026 von Michael Sommer, Leiter BMW Motorrad Deutschland, und ADAC Vorstand Dr. Dieter Nirschl für drei weitere Jahre verlängert. Im Rahmen der Kooperation stellt BMW Motorrad dem ADAC insgesamt 82 Motorräder verschiedener Baureihen sowie passende Motorradbekleidung zur Verfügung. Die Fahrzeuge kommen in den ADAC Trainingsanlagen beim "BMW Ride Fahrsicherheitstraining powered by ADAC" zum Einsatz. Im vergangenen Jahr nutzten rund 1.700 Biker dieses Angebot, um ihre Fahrtechnik zu verbessern und mehr Sicherheit - aber auch mehr Fahrspaß - zu gewinnen.

Eingesetzt werden die neuen Motorräder bei unterschiedlichen Trainingsarten. Im etwa dreistündigen BMW RIDE FIRST Training können Interessierte testen, ob das Motorradfahren für sie überhaupt in Frage kommt. Der Besitz des Motorradführerscheins ist dafür nicht erforderlich.

Beim BMW RIDE AGAIN Training bietet sich den Fahrerinnen und Fahrern Gelegenheit, ihr Können wieder aufzufrischen und die alte Sicherheit wiederzugewinnen. Neu im Programm ist die "BMW Motorrad Ride Experience": Hier haben die Trainingsteilnehmer Gelegenheit, ein Training mit einer anschließenden gemeinsamen Ausfahrt zu kombinieren. Bei allen Trainings stehen Motorräder sowie entsprechende Bekleidung zur Verfügung.

Darüber hinaus kann im Programm BMW TEST RIDE ein ADAC Motorrad-Training nach Wahl gebucht und eine BMW Maschine im Rahmen des Trainings getestet werden.

Motorradfahrer tragen im Straßenverkehr ein deutlich höheres Risiko, bei einem Unfall tödlich zu verunglücken als Autofahrer. Deshalb bietet der ADAC seit vielen Jahren spezielle Fahrsicherheitstrainings für Biker an. Besonders zum Saisonstart im Frühling sind diese Trainings sinnvoll: Nach der winterlichen Fahrpause können viele Fahrer ihr Gefühl für das Motorrad auffrischen und wichtige Fahrtechniken wieder sicher anwenden.

Ausführliche Informationen gibt es unter www.adac.de/bmw-rides

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