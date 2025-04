CineStar bringt die DTM im Kino groß raus

ADAC

Spektakuläre Action liefert die DTM an jedem Rennwochenende - ab diesem Jahr fährt die Serie erstmals auch durch die Kinosäle von CineStar. Zusammen mit der größten Kinokette Deutschlands startet die DTM eine breit angelegte Kooperation. Herzstück der Zusammenarbeit sind deutschlandweite Kinospots und Vor-Ort-Aktionen. Darüber hinaus dürfen sich sowohl DTM-Fans als auch Kinobesucher über gemeinsame Ticket-Aktionen mit attraktiven Rabatten freuen.

Sportfans und Kinobesucher profitieren von der neuen Kooperation: Alle CineStar-Besucher erhalten 20 Prozent Rabatt auf ausgewählte DTM-Tickets, im Gegenzug profitieren DTM-Besucher von exklusiven Vergünstigungen beim Kinobesuch. Kinobesucher in ganz Deutschland sehen vor dem Film zukünftig DTM-Trailer, Rennbesucher vor Ort erhalten Infos über die neuesten Blockbuster in den CineStar-Kinos. Zusätzlich zählen gemeinsame Aktionen und Gewinnspiele sowie Werbeflächen an den Rennstrecken zur neuen Partnerschaft.

"Die DTM passt hervorragend in unsere Kinowelt - sie symbolisiert Spannung, Begeisterung und große Emotionen. Mit dieser Kooperation verbinden wir Film und Rennsport zu einem neuen Erlebnis für unsere Gäste", sagt Michael Strohmenger, Geschäftsführer von CineStar.

"Kino und Motorsport - das sind zwei emotionale Erlebniswelten, die durch diese Partnerschaft perfekt miteinander verknüpft werden. Mit CineStar haben wir einen starken Partner, der die Faszination DTM über seine Leinwände und sonstigen Kanäle noch sichtbarer macht und neue Zielgruppen erreicht", so ADAC Motorsportchef Thomas Voss.

CineStar zählt zu den führenden Kinobetreibern Deutschlands. Das Unternehmen betreibt deutschlandweit 44 Kinos mit insgesamt 348 Leinwänden - von modernen Multiplexen über klassische Filmtheater bis hin zu Arthouse-Kinos.

