ADAC Straßenwacht: Der Caddy löst den Touran ab

Sicherheit und Raumkonzept gaben den Ausschlag

Pro Jahr werden 290 Fahrzeuge ausgetauscht

München (ots)

Sicherheit und Zuverlässigkeit von Fahrzeugen sind elementar für die ADAC Straßenwacht. Vor diesem Hintergrund werden die rund 1700 Autos der Straßenwachtflotte regelmäßig ausgetauscht. Jährlich wird in 290 Neufahrzeuge investiert.

Seit diesem Jahr setzt Europas größter Mobilitätsclub dabei auf den VW Caddy V. Der Hochdachkombi überzeugt vor allem durch ein großzügiges Raumangebot und Bestwerte bei der Sicherheit. So erreichte der komplett für den Straßeneinsatz ausgestattete und vollbeladene Caddy beim Front-Crashtest dieselbe Top-Wertung wie der Serien-Caddy, der im Euro NCAP Crashtest insgesamt die Bestbewertung von fünf Sternen holte. Der Minitransporter eignet sich zusätzlich besonders für den aufwendigen Systemeinbau, der notwendig ist, damit Werkzeuge, Diagnose- und Ersatzteile sicher im Fahrzeug verstaut werden können. Die ersten fertig ausgestatteten Caddys starten jetzt in den regulären Pannendienst.

"Wir legen allergrößten Wert darauf, dass unsere Straßenwachtfahrerinnen und -fahrer trotz der notwendigen Zuladung immer absolut sicher unterwegs sind. Der neue Caddy erfüllt die höchsten Sicherheitsstandards, ist zuverlässig, bietet viel Platz und setzt so die erfolgreiche Historie der Fahrzeuggenerationen der Straßenwacht fort", sagt Thomas Reynartz, Leiter der ADAC Pannenhilfe, bei der offiziellen Übergabe der ersten 120 Fahrzeuge im ADAC Technik Zentrum in Landsberg am Lech. Zwei Jahre Entwicklungszeit waren nötig, um den Caddy für den Straßendienst vorzubereiten. "Gemeinsam mit dem ADAC und dem Fahrzeugeinrichter Bott ist es uns gelungen, das perfekte Straßenwacht-Auto zu fertigen. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und darauf, den gelben Caddy auf Deutschlands Straßen zu sehen", so Karl-Heinz Krautwald, Leiter Verkauf Deutschland VW Nutzfahrzeuge.

Innenausbau und Ausstattung aller Caddys erfolgen im ADAC Technik Zentrum in Landsberg. Die rollenden ADAC Werkstätten müssen im täglichen Einsatz eine enorme Zuladung wegstecken. Deshalb werden die Fahrzeuge bereits mit verstärkten Federn an der Hinterachse und einem verstärkten Vorderbau an den ADAC ausgeliefert. Rund 250 kg Schränke, Schubladen, elektrische Installationen und weitere Einrichtungen werden verbaut, hinzu kommen noch rund 360 kg Werkzeuge, Equipment und Ersatzteile. "Wir freuen uns sehr, dass ein Unternehmen, das mit seinen Werten für Sicherheit steht, auf Bott setzt. Diese tolle Partnerschaft ist der Grundstein für eine erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit in der Zukunft", sagt Tobias Fischer, Verkaufsleiter Key Account der Bott GmbH.

Die ADAC Pannenhilfe wird im Durchschnitt alle neun Sekunden gerufen; 2023 absolvierte sie mehr 3,5 Mio. Einsätze. Dabei werden die rund 1700 Gelben Engel der Straßenwacht von rund 550 Mobilitätspartnerunternehmen an über 700 Standorten unterstützt. Im Notfall ist die ADAC Pannenhilfe 24/7 unter der Telefonnummer 089 20204000 sowie digital über die Pannenhilfe-App oder Web-App zu erreichen.

