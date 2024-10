Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG)

Nachhaltig erfolgreich

Innovativ, umweltfreundlich, ressourceneffizient und lebenswert - was zukunftsorientierte und nachhaltige Wirtschafts- und Lebensräume ausmacht.

Wirtschaftsstandorte stehen vor der Herausforderung, sich kontinuierlich an wandelnde globale und lokale Gegebenheiten anzupassen. Digitalisierung, New Work, Start-up-Initiativen, Nachhaltigkeit und grüne Innovationen spielen eine zentrale Rolle für die Positionierung als relevanter Standort. Mit vielfältigen Initiativen und Faktoren festigt die Region Hannover ihre Position als proaktive Vorreiterin transformativer Entwicklungen. So ist die Stadt auf bestem Wege zu einer Smart-City. Eine starke Digital-Health-Sparte, eine intensive Nachwuchsförderung im Bereich der Robotik sowie nachhaltige Studiengänge ziehen insbesondere Fachkräfte in die Region. Die Zahl der Coworking-Spaces wächst stetig, aktuell gibt es allein in der Stadt Hannover bereits 25 Locations für flexibles Arbeiten. Darüber hinaus punktet die grüne Metropole neben einer fahrradfreundlichen Infrastruktur und einem hervorragenden ÖPNV-Netz mit innovativen Mobilitätskonzepten wie Car Sharing-Angeboten oder dem Rufbus "sprinti", einem On-Demand-Service der Region Hannover. Dank exzellenter Anbindung und Infrastruktur sowie einer Vielfalt an Lebens- und Arbeitsmöglichkeiten gilt Hannover heute als Drehkreuz in der niedersächsischen Infrastruktur. Biologische, nachhaltige und kreislauffähige Produkte, Dienstleistungen und Handlungen werden dort wie auch in der gesamten Region gelebt.

So stärkt Hannover als Epizentrum der Messewelt ihren Ruf als eine der führenden Destinationen für umweltbewusste Events. Die nachhaltigen Veranstaltungsorte und Hotels der niedersächsischen Landeshauptstadt zeichnen sich durch hohe Energieeffizienz und den Einsatz Erneuerbarer Energien aus. Besucher haben die Möglichkeit, auf der Website visit-hannover.com, mit einem CO2-Rechner ihren ökologischen Fußabdruck zu berechnen. Die Stadt punktet zudem mit einem abwechslungsreichen Spektrum ausgefallener Veranstaltungsorte wie dem Schloss Herrenhausen mit einzigartiger Gartenkulisse oder dem Prunksaal des Maharadschas im Erlebnis-Zoo Hannover. Ein breit gefächertes Angebot an Unterkünften jeder Kategorie sowie abwechslungsreichen Freizeitmöglichkeiten machen Hannover zu einer hervorragenden Wahl für MICE-Planende weltweit. Mit ihrer zentralen Lage und optimalen Infrastruktur sowie erstklassigen Locations nimmt die Region Hannover auch eine führende Rolle im Kongress- und Veranstaltungsbereich ein.

Die Stadt geizt wahrlich nicht mit Superlativen. In Hannover feiert man das weltgrößte Schützenfest, das größte europäische Weltbeat-Festival und mit dem jährlichen wiederkehrenden Maschseefest auch Deutschlands größtes Seefest. Bedeutende Barockgärten und Schlösser, eine hohe Dichte an Straßen- und Graffitikunst sowie viele markante Bauten machen die Stadt zu einem Must-see. Überregional bekannt sind die Herrenhäuser Gärten, der weltweit einmalige Bogenaufzug zur Kuppel des Neuen Rathauses, der Erlebnis-Zoo und Hannovers Nanas am Hohen Ufer in der Altstadt. Ein umfangreiches Kulturprogramm von kostenlosen Rundgängen über eine vielfältige Museen- und Bühnenlandschaft sorgt für Abwechslung und Unterhaltung. Eine lebendige Bar- und Restaurantkultur lädt ein zum geselligen Zusammenkommen nach einem erfolgreichen Tagungstag - sei es in trendiger Strandbar oder elegantem Sternerestaurant. So gehen urbane Vitalität und aktives Naturerleben in den 20 Umlandkommunen mit idyllischen Landschaften voller Seen in der Region Hannover Hand in Hand - das schafft nicht in jede Metropole. Ressourcenschonende Konzepte für nachhaltige Veranstaltungsplanung und Freizeitaktivitäten sowie der Erhalt von kulturellem Erbe haben dabei immer oberste Priorität.

Bei der Suche nach der passenden Event-Location bietet das Hannover Kongress- und Veranstaltungsbüro der Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) wertvolle wie kostenlose Unterstützung. Von unabhängiger Beratung bis zu maßgeschneiderten Lösungen ebnet ein erfahrenes Expertenteam den Weg zur Durchführung erfolgreicher Events. Mit Location-Portal, Hotel- und Privatzimmervermittlung, Erlebnispakten und der Tourist Information bietet die HMTG Rundumsorglos-Service für eine reibungslose Planung. Sämtliche im Buchungsportal gelisteten Hotels werden dabei sorgfältig auf Nachhaltigkeitsaspekte überprüft. Mit ihrer Expertise und einem starken Netzwerk macht das Convention Bureau jede Veranstaltung somit nicht nur erfolgreich, sondern auch ökologisch wertvoll.

Mehr Informationen sowie eine virtuelle 360°-Ansicht vieler Kongress- und Tagungsmöglichkeiten finden Sie unter: www.visit-hannover.com/kongress

