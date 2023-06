Benzin billiger, Diesel kaum verändert / Preisunterschied zwischen beiden Kraftstoffsorten schrumpft weiter / Ölpreis um drei Dollar gesunken

München (ots) - Am zweiten Sommerferien-Wochenende werden Deutschlands Autobahnen noch voller als am Vorwochenende. Aus Skandinavien kommen immer mehr Urlauber nach Deutschland. Und aus Nordrhein-Westfalen rollt die zweite Reisewelle. In Richtung Meer, Berge oder in den Süden sind jetzt auch Reisende unterwegs, ...

