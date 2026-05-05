CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Fraktionsvorstand von CDU/CSU im Amt bestätigt

Berlin (ots)

Jens Spahn als Fraktionsvorsitzender wiedergewählt, Martin Plum neuer Justiziar

Ein Jahr nach Beginn der Legislaturperiode hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion turnusgemäß ihren Vorstand neu gewählt. Die Abgeordneten bestätigten Jens Spahn mit 86,5 Prozent im Amt als Fraktionsvorsitzenden. Auch der Erste Parlamentarische Geschäftsführer Steffen Bilger wurde mit 90,1 Prozent wiedergewählt.

In ihrer heutigen Sitzung hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ihren Vorstand für die verbleibenden drei Jahre der Legislaturperiode gewählt. Dabei wurden alle bisherigen Amtsinhaber in ihren Funktionen bestätigt.

Eine personelle Veränderung gibt es lediglich im Amt des Justiziars. Der bisherige Amtsinhaber Ansgar Heveling soll neuer Präsident des Bundesrechnungshofes werden. Zu seinem Nachfolger als Justiziar wählte die Fraktion den Abgeordneten Martin Plum.

Im CDU-Teil der Fraktion wurden zudem die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden sowie die Parlamentarischen Geschäftsführer gewählt. Die Vertreter der CSU waren bereits zu Beginn der Legislaturperiode für deren gesamte Dauer bestimmt worden. Darüber hinaus wählte die Fraktion die Vorsitzenden aller Arbeitsgruppen.

Gewählt wurden

als Fraktionsvorsitzender:

Jens Spahn (Ja/Nein/Enthaltung 167/26/3)

als Erster Parlamentarischer Geschäftsführer:

Steffen Bilger (Ja/Nein/Enthaltung 137/15/1)

als weitere Parlamentarische Geschäftsführer:

Hendrik Hoppenstedt

Catarina dos Santos-Wintz

Felix Schreiner

als Stellvertretende Fraktionsvorsitzende:

Günter Krings -Recht und Verbraucherschutz, Innen, Vertriebene, Aussiedler und deutsche Minderheiten, Petitionen

Sepp Müller - Wirtschaft und Energie, Mittelstand, Tourismus, Neue Länder

Mathias Middelberg -Haushalt, Finanzen, Kommunalpolitik

Carsten Linnemann -Arbeit und Soziales, Arbeitnehmer, Sport und Ehrenamt

Norbert Röttgen -Auswärtiges, Verteidigung, Interparlamentarische Konferenz für die GASP und GSVP, Europarat, Menschenrechte

Andreas Jung - Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Nachhaltigkeit

Ronja Kemmer - Forschung, Technologie und Raumfahrt, Digitales und Staatsmodernisierung

Patricia Lips -Europapolitik, Europa-Koordination, Parlamentarische Zusammenarbeit in Europa, Verbindungsbüro Brüssel, EVP-Fraktion

Albert Stegemann -Landwirtschaft, Ernährung und Heimat, Gesundheit

als Justiziar:

Martin Plum

als Vorsitzende der Arbeitsgruppen:

Susanne Hierl - Recht und Verbraucherschutz

Alexander Throm - Innen

Andreas Lenz - Wirtschaft und Energie

Fritz Güntzler - Finanzen

Christian Haase - Haushalt

Simone Borchardt - Gesundheit

Johannes Steiniger - Landwirtschaft, Ernährung und Heimat

Anne König - Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Marc Biadacz - Arbeit und Soziales

Jürgen Hardt - Auswärtiges

Thomas Erndl - Verteidigung

Tilman Kuban - Angelegenheiten der Europäischen Union

Björn Simon - Verkehr

Florian Müller - Forschung, Technologie und Raumfahrt

Mark Helfrich - Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit

Nicolas Zippelius - Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

Norbert Altenkamp - Menschenrechte und humanitäre Hilfe

Stephan Mayer - Sport und Ehrenamt

Ottilie Klein - Kultur und Medien

Michael Kießling - Tourismus

Andreas Mattfeldt - Petitionen

Ralph Brinkhaus - Digitales und Staatsmodernisierung

Jan-Marco Luczak - Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen

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