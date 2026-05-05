Fraktionsvorstand von CDU/CSU im Amt bestätigt
Berlin (ots)
Jens Spahn als Fraktionsvorsitzender wiedergewählt, Martin Plum neuer Justiziar
Ein Jahr nach Beginn der Legislaturperiode hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion turnusgemäß ihren Vorstand neu gewählt. Die Abgeordneten bestätigten Jens Spahn mit 86,5 Prozent im Amt als Fraktionsvorsitzenden. Auch der Erste Parlamentarische Geschäftsführer Steffen Bilger wurde mit 90,1 Prozent wiedergewählt.
In ihrer heutigen Sitzung hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ihren Vorstand für die verbleibenden drei Jahre der Legislaturperiode gewählt. Dabei wurden alle bisherigen Amtsinhaber in ihren Funktionen bestätigt.
Eine personelle Veränderung gibt es lediglich im Amt des Justiziars. Der bisherige Amtsinhaber Ansgar Heveling soll neuer Präsident des Bundesrechnungshofes werden. Zu seinem Nachfolger als Justiziar wählte die Fraktion den Abgeordneten Martin Plum.
Im CDU-Teil der Fraktion wurden zudem die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden sowie die Parlamentarischen Geschäftsführer gewählt. Die Vertreter der CSU waren bereits zu Beginn der Legislaturperiode für deren gesamte Dauer bestimmt worden. Darüber hinaus wählte die Fraktion die Vorsitzenden aller Arbeitsgruppen.
Gewählt wurden
als Fraktionsvorsitzender:
Jens Spahn (Ja/Nein/Enthaltung 167/26/3)
als Erster Parlamentarischer Geschäftsführer:
Steffen Bilger (Ja/Nein/Enthaltung 137/15/1)
als weitere Parlamentarische Geschäftsführer:
Hendrik Hoppenstedt
Catarina dos Santos-Wintz
Felix Schreiner
als Stellvertretende Fraktionsvorsitzende:
Günter Krings -Recht und Verbraucherschutz, Innen, Vertriebene, Aussiedler und deutsche Minderheiten, Petitionen
Sepp Müller - Wirtschaft und Energie, Mittelstand, Tourismus, Neue Länder
Mathias Middelberg -Haushalt, Finanzen, Kommunalpolitik
Carsten Linnemann -Arbeit und Soziales, Arbeitnehmer, Sport und Ehrenamt
Norbert Röttgen -Auswärtiges, Verteidigung, Interparlamentarische Konferenz für die GASP und GSVP, Europarat, Menschenrechte
Andreas Jung - Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Nachhaltigkeit
Ronja Kemmer - Forschung, Technologie und Raumfahrt, Digitales und Staatsmodernisierung
Patricia Lips -Europapolitik, Europa-Koordination, Parlamentarische Zusammenarbeit in Europa, Verbindungsbüro Brüssel, EVP-Fraktion
Albert Stegemann -Landwirtschaft, Ernährung und Heimat, Gesundheit
als Justiziar:
Martin Plum
als Vorsitzende der Arbeitsgruppen:
Susanne Hierl - Recht und Verbraucherschutz
Alexander Throm - Innen
Andreas Lenz - Wirtschaft und Energie
Fritz Güntzler - Finanzen
Christian Haase - Haushalt
Simone Borchardt - Gesundheit
Johannes Steiniger - Landwirtschaft, Ernährung und Heimat
Anne König - Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Marc Biadacz - Arbeit und Soziales
Jürgen Hardt - Auswärtiges
Thomas Erndl - Verteidigung
Tilman Kuban - Angelegenheiten der Europäischen Union
Björn Simon - Verkehr
Florian Müller - Forschung, Technologie und Raumfahrt
Mark Helfrich - Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit
Nicolas Zippelius - Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
Norbert Altenkamp - Menschenrechte und humanitäre Hilfe
Stephan Mayer - Sport und Ehrenamt
Ottilie Klein - Kultur und Medien
Michael Kießling - Tourismus
Andreas Mattfeldt - Petitionen
Ralph Brinkhaus - Digitales und Staatsmodernisierung
Jan-Marco Luczak - Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen
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