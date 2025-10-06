PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von CDU/CSU - Bundestagsfraktion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Zippelius: Wirtschaftliche Zusammenarbeit im Fokus

Berlin (ots)

Wichtiges Signal des BMZ zur Umsetzung des Koalitionsvertrags

Zur Konferenz "Starke Partnerschaften für eine erfolgreiche Wirtschaft weltweit" des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung am morgigen Dienstag erklärt der entwicklungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Nicolas Zippelius:

"Die Konferenz des Entwicklungsministeriums zur Stärkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit ist ein essenzielles Signal. Wenn wir uns nicht wirtschaftlich stärker den Entwicklungsländern zuwenden, dann werden diese sich stärker anderen Partner zuwenden. Denn viele Entwicklungsländer sind heute umworben. Es ist jedoch im Sinne Deutschlands und im wechselseitigen Interesse, die wirtschaftlichen Beziehungen zu vertiefen, den Handel zu stärken und Lieferketten zu sichern und zu erweitern. Das schafft Wohlstand und Arbeitsplätze in den Partnerländern und bei uns.

Deshalb ist mehr wirtschaftliche Zusammenarbeit - stärker fokussiert durch das BMZ gefördert - auch im entwicklungspolitischen Sinn. Allein mit klassischen Projekten und den finanziellen Mitteln der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit wird es nicht gelingen, Armut und Hunger zu beseitigen und die globalen Güter zu schützen. Hierfür müssen wir mehr privates Kapital mobilisieren. Wichtig ist, dass dadurch win-win-Situationen in Deutschland und in den Entwicklungsländern entstehen. Dieses Ziel ist der Schwerpunkt im entwicklungspolitischen Teil des Koalitionsvertrags. Es ist gut, dass es hier vorangeht."

Pressekontakt:

CDU/CSU - Bundestagsfraktion
Pressestelle
Telefon: (030) 227-53015
Fax: (030) 227-56660
Internet: http://www.cducsu.de
Email: pressestelle@cducsu.de

Original-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von CDU/CSU - Bundestagsfraktion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: CDU/CSU - Bundestagsfraktion
Weitere Storys: CDU/CSU - Bundestagsfraktion
Alle Storys Alle
  • 01.10.2025 – 12:35

    Kemmer: Mehr Tempo, weniger Bürokratie: Modernisierungsagenda bringt Staat voran

    Berlin (ots) - Spürbare Verbesserungen initiiert Anlässlich des Beschlusses der Bundesregierung zur Modernisierungsagenda für Staat und Verwaltung (Bund) bei der Kabinettsklausur am 1. Oktober 2025 erklärt Ronja Kemmer, stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion: "Die Modernisierungsagenda ist ein wichtiger Schritt, um unseren Staat fit für die ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 15:17

    Jürgen Hardt: Trumps Plan bietet die beste Aussicht auf Frieden in Gaza

    Berlin (ots) - Viele Fragen der Umsetzung noch offen - Deutschland zur Unterstützung bereit US-Präsident Donald Trump hat am gestrigen Montag seinen Friedensplan für Gaza vorgestellt. Dazu erklärt der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt: "Trumps Plan bietet die beste Chance für einen Frieden im Gazastreifen. Aus den 20 Punkten ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 10:26

    Lips: EU-Gipfel muss Impuls für Stärkung der Verteidigung und Wirtschaft Europas setzen

    Berlin (ots) - Europäische Verteidigungsunion voranbringen - Wettbewerbsfähigkeit stärken Die EU-Staats- und Regierungschefs beraten bei einem informellen Gipfel am morgigen Mittwoch in Kopenhagen über die Stärkung der europäischen Verteidigungs- und Wettbewerbsfähigkeit. Dazu erklärt die stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Patricia ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren