Simon: Bahnstrategie stellt richtige Weichen

Fokus auf Pünktlichkeit und Wirtschaftlichkeit erforderlich

Am Montag stellte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder die neue Bahnstrategie "Agenda für zufriedene Kunden auf der Schiene" vor. Dazu erklärt Björn Simon, verkehrspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion:

"Mit der "Agenda für zufriedene Kunden auf der Schiene" stellt Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder die richtigen Weichen für die grundlegende Bahnreform, die wir im Koalitionsvertrag angekündigt haben.

Das ist ein entscheidender Schritt, damit der wichtigste deutsche Staatskonzern künftig wieder die Leistung bringt, die er den Menschen in unserem Land schuldig ist. Die Bahn muss sich wieder klar auf ihr Kerngeschäft konzentrieren - insbesondere Pünktlichkeit und Wirtschaftlichkeit müssen dabei klar im Fokus stehen. Die Orientierung an den berechtigten Bedürfnissen der Kunden ist dabei ein wichtiger Schritt.

Ich freue mich, dass mit Evelyn Palla eine äußerst versierte Managerin und fundierte Kennerin der Branche die Führung DB AG übernimmt. Frau Palla hat bereits bei der DB Regio bewiesen, wie man ein Bahnunternehmen wieder erfolgreich auf Kurs bringt. Genau diese Qualitäten brauchen wir jetzt auch an der Spitze des Gesamtkonzerns."

