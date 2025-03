CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Pascal Reddig zum neuen Vorsitzenden der Jungen Gruppe gewählt

Berlin (ots)

Die Junge Gruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat auf der konstituierenden Sitzung am gestrigen Dienstag ihren Vorstand bestimmt. Zum neuen Vorsitzenden der Jungen Gruppe wurde Pascal Reddig aus Hessen einstimmig gewählt. Zu seinem ersten Stellvertreter wurde der CSU-Abgeordnete Dr. Konrad Körner, als weitere Stellvertreter wurden Catarina dos Santos-Wintz und Anna Aikens gewählt. Hierzu erklären der Vorsitzende, Pascal Reddig, und der Stellvertretende Vorsitzende, Konrad Körner:

Pascal Reddig: "Ich freue mich sehr über meine Wahl zum Vorsitzenden der Jungen Gruppe. Wir sind die Stimme der jungen Generation und werden die Perspektiven junger Menschen innerhalb der CDU/CSU-Bundestagsfraktion vertreten. Deshalb verstehen wir uns als laute Stimme aller jungen Menschen auf Bundesebene. Wir haben in der Vergangenheit zu oft erlebt, dass sich Regierungskonstellationen vor strukturellen Reformen gedrückt haben. Das muss diesmal anders werden. Es darf jetzt kein Weiter-So geben. Von den Koalitionsverhandlungen muss ein klares Signal an die junge Generation und für die Zukunft unseres Landes ausgehen. Unsere Pflicht ist es, ein Auge darauf zu haben, dass die politischen Entscheidungen von heute nicht zu Lasten der Generationen von morgen gehen."

Konrad Körner: "Wir kommen aus der Jungen Union und wollen auch in der Fraktion genauso Antreiber und Stachel sein, wie wir das ehrenamtlich in CDU & CSU bisher getan haben. Gerade mit den schmerzlichen Kompromissen der letzten Wochen werden wir verstärkt auf die Generationengerechtigkeit achten."

Hintergrund:

Der Jungen Gruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion gehören alle Unions-Abgeordneten an, die zu Beginn einer Legislaturperiode (am Tag der Wahl) jünger als 35 Jahre sind. Derzeit sind das 18 Abgeordnete. Die Junge Gruppe tritt für eine nachhaltige, generationengerechte und zukunftsorientierte Politik für junge Menschen und künftige Generationen ein.

Pascal Reddig, geboren 1995 in Gelnhausen, ist direkt gewählter Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis 179 (Hanau & Region). Nach seinem Studium der Rechtswissenschaften und dem erfolgreichen zweiten Staatsexamen arbeitete er als Rechtsanwalt für Presse- und Medienrecht in einer Kanzlei in Frankfurt am Main.

Die CDU/CSU-Fraktion repräsentiert im Parlament die Volksparteien der Mitte und fühlt sich Freiheit, Zusammenhalt und Eigenverantwortung verpflichtet. Auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes setzt sich die Unionsfraktion für einen starken freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat, die soziale und ökologische Marktwirtschaft, die Einbindung in die westliche Wertegemeinschaft sowie für die Einigung Europas ein. Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag ist Friedrich Merz.

Original-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell