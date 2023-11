Tillmann/Güntzler: Mindeststeuer ist Meilenstein internationaler Steuerpolitik

Berlin (ots) - Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik stellt IT-Lagebericht 2023 vor Heute hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) den aktuellen Bericht zur Lage der IT-Sicherheit in Deutschland vorgestellt (https://ots.de/5Xvjyc ). Dazu können Sie den digitalpolitischen Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Reinhard Brandl, ...

mehr