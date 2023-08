Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zur Klausur der Linken

Halle/MZ (ots)

Für leidgeprüfte Wähler dieser zuletzt chaotisch wirkenden Partei galt er als einer der wenigen verlässlichen Faktoren. Im Abgang gibt es jetzt gleich die nächste bittere Pille: Der Weggang von Sahra Wagenknecht und ihren Unterstützern ist sehr wahrscheinlich, kündigt Bartsch an. Es gibt genug Grund zur Annahme, dass es stimmt.

Die Linke steht spätestens seit der Bundestagswahl 2021 am Abgrund, die aktuellen Nachrichten machen all das nicht besser. Oder vielleicht doch? Der Partei täte es wahrscheinlich gut, wenn die unsägliche Hängepartie um Wagenknechts Vielleicht-Exit endlich enden würde. Damit wäre zumindest eines der parteiinternen Feuer ausgetreten. Offen ist aber weiterhin, wie es insgesamt mit der Linkspartei weitergeht. In der Bundespolitik ist sie bereits jetzt nahe an der Bedeutungslosigkeit.

