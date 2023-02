CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Brand: CDU/CSU-Fraktion dankt allen Helfern und Rettungskräften im Erdbebengebiet

Berlin (ots)

Nach dem verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet sind Rettungskräfte und Hilfsorganisationen aus aller Welt dort unermüdlich im Einsatz. Dazu erklärt der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Menschenrechte und humanitäre Hilfe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Michael Brand:

"Die CDU/CSU-Fraktion dankt den Hilfsorganisationen aus Deutschland und aller Welt für ihren Einsatz in der Erdbebenregion an der türkisch-syrischen Grenze, wo - Stand jetzt - 17.000 Menschen ihr Leben verloren haben. Das Ausmaß der Katastrophe und ihre Folgen sind indessen noch längst nicht abzusehen. Daher werden die Rettungskräfte möglicherweise noch Wochen gefordert sein.

Ihre Arbeit wird dadurch erschwert, dass vor allem die besonders hart betroffenen Gebiete Aleppo und Idlib schwer zu erreichen sind. Dort sorgt die Welthungerhilfe gemeinsam mit syrischen Partnerorganisationen dafür, dass die Menschen, die bereits unter dem zwölf Jahre tobenden Bürgerkrieg leiden, mit Nahrungsmitteln versorgt werden. Dringend benötigt werden auch Unterkünfte, Decken und Wärmequellen, Medikamente, medizinische Geräte und Verbandsmaterial.

Die CDU/CSU-Fraktion trauert um die Opfer des Erdbebens und spricht den Hinterbliebenen ihr tief empfundenes Beileid aus. Die große Spendenbereitschaft in Deutschland trägt dazu bei, dass Hilfe in beträchtlichem Umfang geleistet werden kann. Auch den Spendern gilt unser Dank. Wir dürfen in unserer Hilfsbereitschaft nicht nachlassen. Dabei lassen wir uns von den Prinzipien Menschlichkeit, Neutralität und Unparteilichkeit leiten."

Hintergrund: Die CDU/CSU-Fraktion repräsentiert im Parlament die Volksparteien der Mitte und fühlt sich Freiheit, Zusammenhalt und Eigenverantwortung verpflichtet. Auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes setzt sich die Unionsfraktion für einen starken freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat, die soziale und ökologische Marktwirtschaft, die Einbindung in die westliche Wertegemeinschaft sowie für die Einigung Europas ein. Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag ist Friedrich Merz.

Original-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell