De Vries: Härtefallfonds für Spätaussiedler, Ostrentner und jüdische Zuwanderer gerät zur Farce

Berlin (ots) - Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen Am morgigen Freitag ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Dazu erklären die frauenpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Silvia Breher, sowie die Vorsitzende der Gruppe der Frauen, Mechthild Heil: Silvia Breher: "Der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen mahnt uns, die Lage von ...

