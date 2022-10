Haase/Feiler: Falsche Prioritäten im Umwelthaushalt

Berlin (ots) - Die Europäische Kommission hat in ihrem am heutigen Mittwoch vorgelegten Erweiterungspaket die Reformen in den Staaten des westlichen Balkans und der Türkei bewertet. Sie hat den Kandidatenstatus für Bosnien und Herzegowina empfohlen. Dazu erklärt der europapolitische Sprecher der ...

mehr