Schön: Bundesregierung muss mit schnellen und digitalen Angeboten überzeugen

Berlin (ots) - Der deutsch-amerikanische Feiertag unterstreicht die einmalige Partnerschaft zu den USA Anlässlich des deutsch-amerikanischen Feiertags am 6. Oktober erklärt Thomas Silberhorn, Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für transatlantische Beziehungen: "Seit sich vor 339 Jahren, am 6. Oktober 1683, die ersten deutschen Auswanderer in den USA ...

