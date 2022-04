CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Klöckner: Sachverständigenrat rasch und ausgewogen nachbesetzen

Berlin (ots)

Arbeitsfähigkeit des Expertenrats mit nur noch drei von fünf Mitgliedern fraglich

Prof. Volker Wieland hat seinen Rückzug aus dem Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zum Monatsende bekannt gegeben. Hierzu erklärt Julia Klöckner, wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion:

"Der Sachverständigenrat für Wirtschaft verliert mit Professor Wieland einen ausgewiesenen Experten für Geldmarkt- und Fiskalpolitik. Wir sind besorgt, denn die Arbeitsfähigkeit des Expertenrats ist mit nur noch drei von fünf Mitgliedern in Frage gestellt. Gerade in der jetzigen Krisenzeit mit hoher Inflation, niedrigem Wachstum und weiter anwachsender Staatsverschuldung ist ein starkes Gremium der wirtschaftswissenschaftlichen Politikberatung mehr denn je gefragt. Jetzt rächt sich, dass die SPD in der vergangenen Legislaturperiode eine weitere Amtszeit von Professor Feld verhindert hat. Wir fordern die Bundesregierung auf, rasch eine ausgewogene Nachbesetzung vorzunehmen."

