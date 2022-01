CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Knoerig: Alle mitnehmen in die digitale Arbeitswelt

Berlin (ots)

Arbeitnehmergruppe der Unionsfraktion wählt Vorstand für die kommenden vier Jahre

Die Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat in der heutigen Sitzung ihren Vorstand für die 20. Wahlperiode bestimmt. Axel Knoerig aus Kirchdorf/Niedersachsen wurde von den Mitgliedern einstimmig bestätigt. Hierzu erklärt der Vorsitzende Axel Knoerig:

"Ich freue mich sehr, dass die Mitglieder der Arbeitnehmergruppe mir ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Mit dem neuen Team stellen wir uns schlagkräftig auf für die Herausforderungen der kommenden Jahre. Neben der Bewältigung der Corona-Pandemie kommt es besonders darauf an, menschengerechte und zugleich effiziente Rahmenbedingungen für die vom Wandel geprägte Arbeitswelt der Zukunft zu entwickeln.

Wir wollen bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Zuversicht in die Zukunft wecken und Ihnen Ängste, etwa vor der Digitalisierung, nehmen. Die Chancen, die sich aus der Digitalisierung ergeben, wollen wir nutzen. Eine Akzeptanz für die notwendigen Veränderungen erreichen wir nur, wenn wir auch die damit verbundenen Risiken glaubwürdig ansprechen. Unser Ziel ist es, möglichst alle mitzunehmen ins digitale Zeitalter und die Menschen bei ihren beruflichen Um- und Aufstiegen mit aller Kraft zu unterstützen.

Digitale Arbeit muss Wohlstand und gleichzeitig Zeit für die Familie ermöglichen und darf nicht mit Armutsbiografien verbunden werden. In Zeiten von mobiler Arbeit, Home Office und Desk Sharing spielt auch ein moderner Arbeits- und Gesundheitsschutz eine zentrale Rolle. Hier gilt es, die richtige Balance zwischen flexibler Arbeitsgestaltung, insbesondere zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, und dem Schutz vor ständiger Erreichbarkeit und Selbstüberforderung der Mitarbeiter zu erzielen."

Zu weiteren Mitgliedern des Vorstands wurden gewählt:

Als Erster Stellvertretender Vorsitzender Paul Lehrieder (CSU-Landesgruppe);

Als Stellvertretende Vorsitzende Heike Brehmer, Dr. Inge Gräßle, Kerstin Vieregge, Kai Whittaker, Elisabeth Winkelmeier-Becker;

Als Beisitzer Serap Güler, Franziska Hoppermann, Hubert Hüppe, Dr. Ottilie Klein, Dr. Stephan Nacke, Max Straubinger, Dr. Volker Ullrich

Hintergrund:

Die Arbeitnehmergruppe repräsentiert im Bundestag die christlich-soziale Strömung als eine der (neben Konservatismus und Liberalismus) drei traditionellen geistesgeschichtlichen Wurzeln in den Volksparteien CDU und CSU. Sie vertritt ein Politikkonzept jenseits des Glaubens an den alles regelnden Staat wie an den Marktliberalismus gleichermaßen auf Grundlage der Prinzipien der Subsidiarität und Solidarität. Die mit ihren Grundsätzen korrespondierende Wirtschaftsordnung ist die Soziale Marktwirtschaft.

Der 1967 in Bassum (Landkreis Diepholz) geborene Axel Knoerig gehört seit 2009 dem Deutschen Bundestag an. Nach seinem Politikstudium mit Schwerpunkt Kommunalwissenschaften war er seit 1996 als Referent für öffentliche Aufgaben in der Zentrale der Deutschen Telekom in Bonn, anschließend als Projektmanager in der DeTeSys-Zentrale am Dienstsitz Berlin und seit 2000 als Marketingfachmann in der Hauptstadtrepräsentanz der Deutschen Telekom AG tätig. Er ist seit 2019 auch stellvertretender Vorsitzender der CDA (Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft).

Die CDU/CSU-Fraktion repräsentiert im Parlament die Volksparteien der Mitte und fühlt sich Freiheit, Zusammenhalt und Eigenverantwortung verpflichtet. Auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes setzt sich die Unionsfraktion für einen starken freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat, die soziale und ökologische Marktwirtschaft, die Einbindung in die westliche Wertegemeinschaft sowie für die Einigung Europas ein. Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag ist Ralph Brinkhaus.

