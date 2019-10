CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Connemann/Breher: Ohne Ehrenamt ist kein Staat zu machen

Berlin (ots)

Stiftung soll Ehrenamtliche entlasten und Hilfe im Alltag leisten

Am heutigen Freitag berät der Deutsche Bundestag in 1. Lesung einen Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen zur Errichtung der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Hierzu erklären die stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Gitta Connemann, und die zuständige Berichterstatterin der Arbeitsgruppe Ernährung und Landwirtschaft, Silvia Breher:

Gitta Connemann: "Ob Feuerwehr, Schwimmverein oder Kommunalpolitik: Ohne das selbstlose Engagement Ehrenamtlicher wäre unser Land ein anderes. Ohne Ehrenamt ist kein Staat zu machen. Gerade in ländlichen Gebieten ist das Ehrenamt Teil der Daseinsvorsorge - vom Brandschutz bis zur Sozialarbeit. Wer sich ehrenamtlich einbringt, der schenkt Zeit, Kraft, Verstand und Herzblut. Mit dieser Stiftung wollen wir die Ehrenamtlichen entlasten und stärken. Damit sie sich auf das konzentrieren können, was ihnen wirklich wichtig ist. Wir wollen Serviceangebote schaffen und den Ehrenamtlichen bei Alltagsfragen helfen: Was muss ich beim Datenschutz beachten? Wie kann ich Fördergelder beantragen? Bin ich eigentlich versichert? Uns es geht darum, die Strukturen vor Ort zu stärken, zum Beispiel bei der Digitalisierung. Die Stiftung Ehrenamt soll beides sein: Servicestelle für alle, die sich in unserem Land freiwillig engagieren und Kompetenzzentrum für das Ehrenamt selbst."

Silvia Breher: "Das Ehrenamt ist die tragende Säule eines jeden lebendigen und funktionierenden Gemeinwesens - das gilt besonders für die ländlichen Räume. Aber die Herausforderungen und Anforderungen steigen: Fehlender Nachwuchs, steigender bürokratischer Aufwand, neue Fragestellung durch die Digitalisierung und eine geringere gesellschaftliche Wertschätzung. Hier wollen wir mit der Ehrenamtsstiftung ansetzen und den Ehrenamtlichen ein klares Signal geben: Wir kennen die Bedeutung Eures unverzichtbaren Engagements für unsere Gesellschaft und werden Euch mit der zentralen Anlaufstelle bei allen Fragestellungen schnell und kompetent unterstützen. Die Stiftung ist kein Selbstzweck, sondern alle Beschäftigten werden direkt für die Ehrenamtlichen arbeiten."

