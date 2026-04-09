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Consors Finanz Studie - Autokäufer:innen fordern Kurswechsel bei Preisen

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München (ots)

Neuwagen werden immer teurer, und Verbraucher:innen wollen das nicht mehr hinnehmen. Laut dem aktuellen Automobilbarometer 2026 von Consors Finanz verlangen Verbraucher:innen niedrigere Margen, simplere Modelle und politische Maßnahmen.

Die Preise für Neufahrzeuge sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen und stoßen auf breite Kritik. Das aktuelle Preisniveau halten zwei Drittel der Verbraucher:innen weltweit für nicht mehr gerechtfertigt. Viele fordern konkrete Maßnahmen - von Herstellern, aber auch von der Politik. Das zeigt das Automobilbarometer 2026. Für die internationale Verbraucherstudie von Consors Finanz wurden rund 16.000 Personen in 13 Ländern befragt.

Kosten dominieren die Kaufentscheidung

Die steigende Preissensibilität beeinflusst das Kaufverhalten der Konsument:innen erheblich. Weltweit stehen die Anschaffungs- und Wartungskosten an erster und dritter Stelle der wichtigsten Kaufkriterien, mit Sicherheitsaspekten auf Platz zwei. In Deutschland liegt der Kaufpreis klar an erster Stelle, gefolgt von den Wartungskosten und der Zuverlässigkeit des Fahrzeugs.

Die Hersteller sollen handeln

Um Autos wieder erschwinglicher zu machen, sehen die Verbraucher:innen vor allem die Hersteller in der Verantwortung. Knapp drei von vier Befragten weltweit sprechen sich dafür aus, die Gewinnspannen der Hersteller zu senken - auch wenn dies wirtschaftliche oder soziale Risiken mit sich bringen könnte. In Deutschland liegt die Zustimmung mit 77 Prozent sogar noch höher. Ebenfalls drei von vier Befragten, sowohl weltweit als auch in Deutschland, plädieren für eine Verschlankung der Modellvielfalt, um die Kosten insgesamt zu reduzieren.

Ein vereinfachtes Fahrzeugangebot der Hersteller ist aus Sicht der Konsument:innen ebenfalls eine Möglichkeit, die Neuwagenpreise zu senken. Knapp ein Drittel der Deutschen könnten mit kleineren Fahrzeugen (31 Prozent), weniger Optionen bei der Sonderausstattung (27 Prozent) oder reduzierten Assistenzsystemen und Bordtechnologien (jeweils 26 Prozent) leben, wenn dadurch der Kaufpreis sinkt.

Die Studienergebnisse verdeutlichen die Erwartungshaltung der Verbraucher:innen: Die Hersteller müssen die Komplexität reduzieren, ihre Margen senken und damit niedrigere Preise ermöglichen. Bernd Brauer, Head of Mobility bei Consors Finanz, ergänzt "Viele Verbraucher:innen zeigen sich zudem kompromissbereit und befürworten ein reduziertes Angebot der Hersteller, um Neufahrzeuge wieder erschwinglicher zu machen. In diesem Zusammenhang müssen Hersteller mutige wie pragmatische Ansätze finden, um das vorhandene Markenvertrauen zu bewahren. Denn unsere Studienergebnisse zeigen auch, dass viele Befragte nicht auf Innovation und Design verzichten möchten - also mehr Wert, das aber zum gleichen Preis", erklärt Brauer.

Staatliche Eingriffe erwünscht

Neben Maßnahmen der Hersteller wünscht sich eine Mehrheit auch staatliche Eingriffe. Dabei findet in Deutschland eine staatliche Preisregulierung mehr Zustimmung als klassische Kaufprämien (74 Prozent beziehungsweise 67 Prozent). Direkte Subventionen für Hersteller stoßen dagegen auf geringere Akzeptanz (53 Prozent).

Sieben von zehn Deutschen sprechen sich zudem dafür aus, nationale Vorschriften und Normen zu überprüfen, wenn dies zu sinkenden Preisen beiträgt. Jedoch sollte dies nicht zulasten von umweltfreundlichen Technologien gehen. Eine große Mehrheit hält es weiterhin für notwendig und wichtig, die Umweltbelastung durch Autos weiter zu reduzieren.

"Hier stehen wir auch als Bank und Teil des Vertriebsprozesses in der Pflicht, umweltfreundliche Modelle und insbesondere E-Autos für mehr private Haushalte einfacher zugänglich und bezahlbar zu machen", so Brauer.

Roundtable-Event von Consors Finanz

Am 15. April 2026 lädt Consors Finanz zu einem digitalen kostenfreien Studien-Roundtable ein. Expertinnen und Experten diskutieren die Ergebnisse des Automobilbarometers 2026 sowie mögliche Lösungsansätze für Branche und Politik. Zur Anmeldung.

Weitere Informationen

Über die Studie

Die Verbraucherstudie wurde vom 30. Juni bis 11. Juli 2025 durch Harris Interactive in 13 Ländern durchgeführt: Belgien, China, Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Niederlande, Polen, Portugal, Spanien, Türkei, Vereinigtes Königreich und die Vereinigten Staaten. Insgesamt wurden rund 16.000 Personen im Alter ab 18 Jahren befragt (Online-Befragung über CAWI). Diese Personen wurden aus einer repräsentativen nationalen Stichprobe des jeweiligen Landes ausgewählt.

Über Consors Finanz

Consors Finanz steht für finanzielle Selbstbestimmung in jeder Lebenssituation. Daher setzt das Unternehmen auf Finanzierungs- und Versicherungslösungen, die sich flexibel an die Zahlungsfähigkeit der Kund:innen anpassen lassen. Ob dynamische Kreditrahmen, individuelle Finanzierungen oder anpassbare Kartenprodukte - mit dem digitalen Banking von Consors Finanz nehmen Kund:innen ihre Liquidität selbst in die Hand. Dabei setzt das Unternehmen auf innovative Technologien, höchste Sicherheitsstandards und eine verantwortungsvolle Kreditvergabe.

Consors Finanz zählt zu den führenden Anbietern von Konsumentenkrediten in Deutschland. Vor allem im Retail-, E-Commerce- und Automotive-Geschäft gehört das Unternehmen zu den anerkannten Finanzierungsspezialisten. Das breite Angebot richtet sich an Partner wie Handelsunternehmen und Makler, zum Beispiel zur Absatzfinanzierung, sowie an Endkund:innen für die Konsumfinanzierung und Umschuldung. Hinzu kommen ergänzende Versicherungs- und Zusatzprodukte, die Consors Finanz mit Kooperationspartnern anbietet. Consors Finanz ist eine Marke der internationalen BNP Paribas Gruppe. www.consorsfinanz.de

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