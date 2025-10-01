LichtBlick SE

LichtBlick launcht neue Ladelösung für elektrische Arbeitsfahrzeuge und Baumaschinen

Hamburg (ots)

LichtBlick eMobility bringt mit Beck Automationund Phoenix Contact eine neue Ladelösung auf den Markt, die speziell für den Einsatz in Depot- und Baustellenumgebungen entwickelt wurde. Damit wird die Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen und Baumaschinen einfacher, schneller und kosteneffizienter.

Der LichtBlick FlexiCharger Pro erleichtert dank praxisnaher Bauweise den Einstieg in die Elektromobilität und trägt dazu bei, Betriebskosten zu senken. Er kombiniert hohe Ladeleistung mit unkomplizierter Installation und robuster Bauweise.

"Für viele Anwendungsbereiche gibt es schon gute Ladelösungen. Aber gerade auf Baustellen, in Lkw-Depots oder bei Veranstaltungen braucht es flexible Technik, die sofort funktioniert und sich schnell instand setzen lässt", sagt Sebastian Ewert, Geschäftsführer der LichtBlick eMobility GmbH. "Mit dem LichtBlick FlexiCharger Pro machen wir Elektromobilität auch dort möglich, wo sie bisher schwer umzusetzen war."

Nutzfahrzeuge und Baumaschinen sind ein Schlüssel zur Dekarbonisierung im Gewerbe. Sie helfen Unternehmen, nachhaltiger zu wirtschaften und sich für kommende Ausschreibungen zu qualifizieren. Mit dem LichtBlick FlexiCharger Pro leisten LichtBlick und seine Partner einen Beitrag dazu, die Energiewende in Bereichen voranzubringen, die bislang als schwer elektrifizierbar galten.

