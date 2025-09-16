LichtBlick SE

LichtBlick treibt Ausbau voran: Solarpark mit über 10.000 Modulen entsteht in NRW

Hamburg/Euskirchen (ots)

Nach der erfolgreichen Inbetriebnahme der Solarparks Ennigerloh-Oelde und Pappelau setzt der integrierte Energieversorger LichtBlick den Ausbau seiner Erzeugungskapazitäten fort. In Euskirchen (NRW) entsteht auf einer Fläche von rund 5,6 Hektar ein weiterer Solarpark. In den kommenden Wochen werden rund 10.300 Solarmodule installiert. Die erwartete Produktion beträgt acht Gigawattstunden im Jahr.

"Mit dem Solarpark in Euskirchen bauen wir bereits den dritten Solarpark innerhalb weniger Monate. Diesen Kurs setzen wir konsequent fort: Wir investieren weiter in eigene Erzeugungskapazitäten und liefern hochwertigen Grünstrom - direkt aus Deutschland", sagt Dr. Enno Wolf, COO von LichtBlick.

Die Projektentwicklung erfolgte durch die LichtBlick-Tochter SolarBlick, die auch den Solarpark Ennigerloh-Oelde realisiert hat. Für den Bau der neuen Anlage setzt LichtBlick erneut auf die Zusammenarbeit mit Faber Solartechnik.

Bis März 2026 plant LichtBlick die Inbetriebnahme von drei weiteren Solarparks und startet zudem mit dem Bau der ersten eigenen Großbatterie. Die gesamte Projektpipeline des Unternehmens umfasst rund drei Gigawatt.

