LichtBlick und GP JOULE bauen Schnellladenetz im Einzelhandel aus

Hamburg (ots)

GP JOULE CONNECT und LichtBlick eMobility bündeln ihre Kräfte, um den Ausbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland zu beschleunigen. An zahlreichen Einzelhandelsstandorten entstehen in den kommenden Monaten mehr als 150 Schnellladepunkte. Damit wird der Zugang zum Laden unterwegs für E-Mobilist*innen deutlich vereinfacht.

GP JOULE CONNECT, der Projektierer für Ladeinfrastruktur bei GP JOULE, übernimmt die Errichtung der Schnellladeinfrastruktur, während LichtBlick eMobility den Betrieb sicherstellt. Dazu zählt auch die Einführung des Durchleitungsmodells, das Preistransparenz und Wettbewerb schafft, indem es anderen Fahrstromanbietern ermöglicht, ihren Strom an den Ladepunkten anzubieten. Darüber hinaus plant LichtBlick eMobility die Einführung dynamischer Tarife an den Ladepunkten.

"Wir investieren kräftig in die Schnellladeinfrastruktur in Deutschland - sowohl mit dem Aufbau unseres eigenen Schnellladenetzes als auch im Verbund mit unseren Partnern. Damit bieten wir E-Mobilist*innen schnelle und gut zugängliche Lademöglichkeiten, die sich in ihren Alltag einfach integrieren lassen", sagt Sebastian Ewert, Geschäftsführer von LichtBlick eMobility. "Darüber hinaus profitieren sie dank des Durchleitungsmodells von einem umfassenden Angebot an Fahrstromtarifen. Das macht den Ladevorgang besonders attraktiv."

"Diese Partnerschaft bringt zusammen, was zusammengehört: LichtBlick liefert grünen Strom und betreibt und wir bauen zukunftsfähige Ladeinfrastruktur", sagt Torben Jöns, Prokurist und Vertriebsleiter bei GP JOULE CONNECT.

LichtBlick eMobility treibt parallel den eigenständigen Ausbau öffentlicher Schnellladeinfrastruktur für elektrische LKW voran, um auch die Dekarbonisierung des Schwerlastverkehrs zu unterstützen.

