Consors Finanz BNP Paribas

Consors Finanz Studie - Zwischen Konsum und Krise: Konsumieren für das gute Gefühl

Bild-Infos

Download

München (ots)

Glücksbringender Konsum: 8 von 10 Deutschen verbinden mit Shoppen Freude und Lebensqualität.

Mehr Konsum: 69 Prozent der Deutschen glauben, dass wir heute mehr kaufen als vor zehn Jahren.

Kritischer Konsum: Bei der Mehrheit der Befragten löst das Wort "Konsum" auch negative Assoziationen aus.

Steigende Lebenshaltungskosten, wirtschaftliche Konflikte, Kriege, Klimawandel - eine Krise jagt die nächste. Das aktuelle Konsumbarometer 2025 von Consors Finanz zeigt, dass das Konsumklima trotz Dauerkrisen stabil ist. 69 Prozent der Deutschen (73 Prozent der Europäer) glauben, dass der Konsum im Vergleich zu vor zehn Jahren in der Gesellschaft zugenommen hat. Auch ihre persönliche Situation schätzen sie selbst positiv ein. In Deutschland hat sich die Einschätzung gegenüber dem Vorjahr sogar leicht verbessert. Für 60 Prozent der Deutschen ist nach eigenen Angaben die Kaufkraft gestiegen beziehungsweise stabil geblieben, aber auch für 40 Prozent gesunken.

Konsum macht glücklich

Auch wenn viele Verbraucher:innen auf ihr Budget achten müssen, bedeutet Einkaufen für sie weit mehr als nur das Abdecken von existenziellen Grundbedürfnissen. Freude, Wohlergehen, gute Lebensqualität und andere positive Emotionen sind laut Konsumbarometer große Motivatoren fürs Shoppen. 83 Prozent der deutschen Verbraucher:innen (84 Prozent in Europa) kaufen, um sich selbst etwas zu gönnen, und 81 Prozent (Europa: 80 Prozent), um ihre Lebensqualität zu verbessern. Während es für 83 Prozent der deutschen Verbraucher:innen beim Einkauf auch darum geht, ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen, ist der Rest von Europa hedonistischer unterwegs. Für 83 Prozent der Europäer:innen geht es vor allem um das eigene Wohlbefinden.

Konsum spielt darüber hinaus für das Selbstbild und die Anerkennung von anderen eine bedeutende Rolle. 64 Prozent der Deutschen (72 Prozent in Europa) sind überzeugt davon, dass sich mit dem Kaufen von Produkten das Selbstwertgefühl steigern lässt. 56 Prozent (64 Prozent in Europa) glauben, dass Konsum den Wunsch nach sozialer Akzeptanz in Form von Gruppenzugehörigkeit erfüllt.

Doch nicht jede:r kann sich alles leisten

Teilhabe am Konsum ist auch gesellschaftliche Teilhabe. Diese kann sich jedoch nicht jede:r leisten. 52 Prozent der Deutschen (58 Prozent in Europa) geben an, nicht genügend Einkommen zu haben, um ihre Grundbedürfnisse abzudecken. Sie müssen entweder verzichten oder andere Strategien entwickeln, um ihre Bedürfnisse zu decken.

Nach Ansicht der Befragten müssen sie deutlich mehr auf ihr Budget achten als noch vor zehn Jahren. 60 Prozent in Deutschland geben an, dass sie zuallererst auf den Preis schauen (62 Prozent in Europa). 43/40 Prozent (Deutschland/Europa) beschränken ihren Einkauf nur auf das Notwendigste.

Verbraucher wissen um Schattenseiten des Konsums

Es kommt hinzu, dass sich Verbraucher:innen mit Blick auf ihr Shoppingverhalten zunehmend in einer Art Zwickmühle befinden. Sie möchten ihre kleinen Glücksmomente, sehen aber zugleich die Schattenseiten des modernen Massenkonsums. So denken die meisten Menschen in Europa auch an etwas Negatives, wenn sie das Wort "Konsum" hören. 60 Prozent der befragten Deutschen (61 Prozent in Europa) haben negative Assoziationen mit dem Begriff. 37 Prozent verbinden mit Konsum neben Vergnügen und Wohlbefinden auch den Begriff "Wegwerfgesellschaft", in Europa sind es sogar 55 Prozent der Befragten.

Konsum ist Lebensfreude in schwierigen Zeiten

Für Oliver Schurack, Head of Retail Financial Solutions bei Consors Finanz, zeigen die Ergebnisse, dass Konsum in Zeiten von Dauerkrisen eine nicht zu unterschätzende Rolle für das psychische Wohlbefinden spielt. "Konsum bedient weitaus mehr als nur die reinen Grundbedürfnisse. Es schenkt uns Momente des Glücks. Gleichzeitig wollen die Verbraucher:innen zunehmend achtsamer kaufen. Als verantwortungsvoller Finanzbegleiter sehen wir unsere Aufgabe darin, mit passenden Krediten eben diese Glücksmomente zu erfüllen und mit unseren Finanzierungsangeboten kundenindividuell und flexibel zu unterstützen."

Weitere Informationen

Über die Studie

Die Verbraucherstudie wurde vom 4. bis 14. November 2024 durch Harris Interactive in 10 europäischen Ländern durchgeführt: Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien und Schweden. Insgesamt wurden 10.792 Personen im Alter zwischen 18 und 75 Jahren befragt (Online-Befragung über CAWI). Diese Personen wurden aus einer repräsentativen nationalen Stichprobe des jeweiligen Landes ausgewählt.

Über Consors Finanz

Consors Finanz steht für finanzielle Selbstbestimmung in jeder Lebenssituation. Daher setzt das Unternehmen auf Finanzierungs- und Versicherungslösungen, die sich flexibel an die Zahlungsfähigkeit der Kunden anpassen lassen. Ob dynamische Kreditrahmen, individuelle Finanzierungen oder anpassbare Kartenprodukte - mit dem digitalen Banking von Consors Finanz nehmen Kunden ihre Liquidität selbst in die Hand. Dabei setzt das Unternehmen auf innovative Technologien, höchste Sicherheitsstandards und eine verantwortungsvolle Kreditvergabe.

Consors Finanz zählt zu den führenden Anbietern von Konsumentenkrediten in Deutschland. Vor allem im Retail-, E-Commerce- und Automotive-Geschäft gehört das Unternehmen zu den anerkannten Finanzierungsspezialisten. Das breite Angebot richtet sich an Partner wie Handelsunternehmen und Makler, zum Beispiel zur Absatzfinanzierung, sowie an Endkunden für die Konsumfinanzierung und Umschuldung. Hinzu kommen ergänzende Versicherungs- und Zusatzprodukte, die Consors Finanz mit Kooperationspartnern anbietet. Consors Finanz ist eine Marke der internationalen BNP Paribas Gruppe. www.consorsfinanz.de

Über BNP Paribas in Deutschland

BNP Paribas ist ein führender Anbieter von Bank- und Finanzdienstleistungen in Europa. Das Unternehmen ist in 64 Ländern tätig und beschäftigt fast 178.000 Mitarbeitende, davon mehr als 144.000 in Europa.

In Deutschland ist die BNP Paribas Gruppe seit 1947 aktiv und hat sich mit 12 Geschäftseinheiten erfolgreich am Markt positioniert. Privatkunden, Unternehmen und institutionelle Kunden werden von rund 6.000 Mitarbeitenden bundesweit in allen relevanten Wirtschaftsregionen betreut. Das breit aufgestellte Produkt- und Dienstleistungsangebot von BNP Paribas entspricht dem einer innovativen Universalbank. www.bnpparibas.de

Original-Content von: Consors Finanz BNP Paribas, übermittelt durch news aktuell