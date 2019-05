Bertelsmann SE & Co. KGaA

Neuer Bertelsmann-Geschäftsbericht informiert über Kreativität und Unternehmertum

Aktueller Geschäftsbericht ab sofort verfügbar - Motto des Jahres "Was uns antreibt - Kreativität und Unternehmertum" - 3D-Sound-Technologie für besonderes Audio-Erlebnis

Der neue Geschäftsbericht des internationalen Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmens Bertelsmann ist ab sofort online und in gedruckter Form verfügbar. Im Mittelpunkt der Publikation stehen dabei Kreativität und Unternehmertum. Bertelsmann verfügt über eine große kreative Vielfalt und gibt jährlich rund sechs Milliarden Euro für kreative Inhalte aus.

"Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese beiden Werte treiben unser Haus an, entsprechend stehen sie im Mittelpunkt unseres aktuellen Geschäftsberichts", so Karin Schlautmann, Leiterin der Bertelsmann-Unternehmenskommunikation. "Mit der Publikation vermitteln wir erneut sowohl die Fortschritte unserer Wachstumsstrategie als auch die Vielfalt unserer kreativen Angebote, die täglich mehr als eine Milliarde Menschen weltweit erreichen. Wie immer haben wir die Online-Version des Berichts mit zahlreichen Extras wie Videos und Hörproben angereichert. Innovatives Highlight in diesem Jahr: der Einsatz einer 3D-Sound-Technologie."

Ein kreativer Erfolg von Bertelsmann war beispielsweise die Veröffentlichung von "Becoming", der Autobiografie von Michelle Obama, im vergangenen Jahr. Unternehmerisch vollführte Bertelsmann 2018 u.a. die Übernahme des US-Online-Bildungsanbieters OnCourse Learning - eine der größten Akquisitionen der Unternehmenshistorie in den USA.

Der Bericht besteht aus einem getrennten Image- und Finanzteil. Der Finanzteil informiert transparent und klar detailliert über die Geschäftszahlen des vergangenen Jahres. Im Imageteil wird das diesjährige Motto durch farbenfrohe Collagen illustriert, die sich aus kreativen und unternehmerischen Highlights aus dem Geschäftsjahr 2018 zusammensetzen.

Die interaktive Online-Variante des Geschäftsberichts enthält diverse Zusatzinhalte, darunter ein Video mit 3D-Sound-Technologie. Die Betrachter werden mit passenden 3D-Sound-Elementen durch die Bertelsmann-Highlights 2018 geführt. Im Gegensatz zu Stereo oder Dolby ermöglicht diese Innovation ein außergewöhnliches 360-Grad-Hörerlebnis - die charismatischen Stimmen unter anderem von Michelle Obama und Guido Maria Kretschmer umkreisen den Zuhörer förmlich. Das Besondere: Jeder beliebige Kopfhörer kann den 3D-Sound abspielen.

Zur Visualisierung des Mottos: "Was uns antreibt - Kreativität und Unternehmertum" wurden zur Bilanzpressekonferenz des Unternehmens zudem drei Glasstelen entwickelt, die die farbenfrohen Collagen durch entsprechende Beleuchtung effektvoll in Szene setzen.

Über Bertelsmann

Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören die Fernsehgruppe RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, der Zeitschriftenverlag Gruner + Jahr, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato, die Bertelsmann Printing Group, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fonds-Netzwerk Bertelsmann Investments. Mit 117.000 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 17,7 Milliarden Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern.

