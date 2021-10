Amen! Für DAS BO heißt es "Ab ins Kloster!"- ab 7. Oktober 2021 immer donnerstags um 20:15 Uhr bei Kabel Eins

Kabel Eins

"Das Kloster is 'n state of mind / Also entweder kommt rein, oder lasst es sein / Jeder der mal hier war, kommt wieder zurück / Ihr steht an der Pforte zum Glück." Rapper DAS BO liefert mit "Das Kloster" den perfekten Song für die erfolgreiche Real-Life-Doku "Ab ins Kloster!" von Kabel Eins. Der Sender macht den Titel zum Kampagnensong der 3. Staffel, die ab 7. Oktober 2021 immer donnerstags um 20:15 Uhr läuft.

Neun Teenager gehen wieder auf unerwartete Sinnsuche. Kein Instagram, kein Shopping, keine Partys, kein Alkohol: Eine Woche lang leben die Teenager hinter Klostermauern, in einer Welt geprägt von Disziplin, Struktur, Kontemplation und respektvollem Miteinander. Ein wahrer Clash der Welten! Egal ob an der Elfenbeinküste, in Nordrhein-Westfalen oder in der Oberlausitz - unter der liebevollen, aber strengen Obhut der Ordensleute kommen die verwöhnten Teens früher oder später an ihre Grenzen. Der freiwillige Verzicht auf das Handy ist da nur die erste von vielen Herausforderungen ...

"Das Kloster" von DAS BO gibt's hier: "Das Kloster" von DAS BO aus "Ab ins Kloster!" | Ab ins Kloster! | Kabel Eins - YouTube

"Ab ins Kloster! Rosenkranz statt Randale", produziert von Imago TV, ab 7. Oktober2021 immer donnerstags um 20:15 Uhr bei Kabel Eins.

