Heute OSCAR® für Brad Pitt? Kabel Eins widmet dem Hollywood-Star einen Themenabend am Dienstag

Unterföhring (ots)

9. Januar 2020: Hollywoods dauerjugendlicher Strahlemann Brad Pitt erlebt schauspielerisch gerade eine Blütezeit: Für Tarantinos "Once Upon A Time ... in Hollywood" erhielt er eine OSCAR® Nominierung. Heute entscheidet sich - live auf ProSieben ab 23:00 Uhr - ob der zum Charakterkopf gereifte Frauenschwarm wirklich seinen zweiten ACADEMY AWARD® bekommt. Kabel Eins feiert den unglaublicherweise bereits 56-Jährigen auf jeden Fall am Dienstag mit einem ganzen Abend seiner Filme und einer exklusiven Dokumentation, die Einblick in seinen Werdegang gibt:

20:15 Uhr: "Troja" USA 2003, Abenteuer

23:35 Uhr: "Die Brad Pitt Story" D 2020, Dokumentation

00:45 Uhr: "Sieben Jahre in Tibet" USA 1997, Abenteuer

