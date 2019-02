FOX

Schmutziger Krieg um saubere Energie - Die 2. Staffel der Spionage-Thrillerserie "Deep State" ab 6. Mai auf FOX

München (ots)

- Zweite Staffel der ersten fiktionalen Eigenproduktion der Fox Networks Group Europe & Africa - Zehnteilige charaktergetriebene Spionage-Thrillerserie von Showrunner Matthew Parkhill und Produzentin Hilary Bevan Jones - Wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung

Nach dem Erfolg der ersten Staffel kehrt die zeitgenössische Spionageserie "Deep State" mit einer neuen Staffel zurück. Neu zum Cast stößt Hauptdarsteller Walton Goggins ("Ant-man and the Wasp", "Tomb Raider" und "Django Unchained") als ehemaliger CIA-Agent Nathan Miller und Victoria Hamilton ("The Crown") als Meaghan Sullivan, eine US-Senatorin, die alles unternimmt, um gegen den "Staat im Staat" vorzugehen. Wieder mit dabei sind Joe Dempsie ("Game of Thrones") und Karima McAdams, deren Figuren die Erlebnisse der ersten Staffel verarbeiten müssen. Bekommen sie eine Chance vergangene Fehler wieder gut zu machen? Schockierende Twists und emotionale Momente sind auch in der zweiten Staffel von "Deep State" zu erwarten. Die spannende Thrillerserie ist die erste fiktionale Eigenproduktion der Fox Networks Group Europe & Africa. FOX zeigt die deutsche TV-Premiere der zweiten Staffel ab 6. Mai immer montags um 21.00 Uhr.

Über "Deep State" Staffel 2

Die zweite Staffel taucht noch tiefer in die dunkle Spionagewelt Afrikas ein und zeigt die Skrupellosigkeit und Unbarmherzigkeit einer Staatsverschwörung. Nachdem seine Pläne im Nahen Osten durchkreuzt wurden, richtet der sogenannte "Staat im Staat" seine Aufmerksamkeit auf die Sub-Sahara, die unzählige Möglichkeiten für erneuerbare Energien bietet. Der Kampf um die natürlichen Ressourcen ist unerbittlich und so bricht der erste schmutzige Krieg um saubere Energie aus. Neben spannenden Hintergrundgeschichten zu den Charakteren der ersten Staffel, zeigt die neue Staffel den Fall eines Helden und inszeniert die Entstehung eines Terroristen aus Sicht des Westens.

"Deep State"-Mitschöpfer, Autor, Showrunner und Regisseur Matthew Parkhill sagte: "Mein Ziel für 'Deep State' war es, einen intelligenten, cinematischen und politischen Thriller zu schaffen - eine moderne Geschichte, die die turbulenten Zeiten widerspiegelt, in denen wir alle leben. Dieses Jahr bauen wir auf den etablierten Drehorten der ersten Staffel auf und gewähren unseren Zuschauern tiefere Einblicke in den "Staat im Staat". Wir führen neue Charaktere ein und zeigen neue Schauplätze wie Mali und die gewaltigen Sandwüsten der Sahara - das Land der Touareg. Eine neue Grenze für den "Staat im Staat", der einen noch größeren Profit aus dem inszenierten und organisierten Chaos erzielen möchte. Die Grenzen zwischen dem politischen und emotionalen Leben jedes Charakters verschwimmen immer mehr und wir freuen uns, diese neue Geschichte mit einer so vielfältigen und talentierten Besetzung zu erzählen."

Sendetermine:

- Die zweite Staffel von "Deep State" als deutsche TV-Premiere ab 6. Mai 2019 immer montags um 21.00 Uhr exklusiv auf FOX - Alle Episoden im Anschluss an die lineare Ausstrahlung über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, Entertain TV sowie Vodafone Select und GigaTV verfügbar - Wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung

