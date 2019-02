FOX

Die Flüsterer sind da! - FOX präsentiert "The Walking Dead" Staffel 9B ab dem 11. Februar

- Der zweite Teil der neunten Staffel "The Walking Dead" ab 11. Februar immer montags um 21.00 Uhr auf FOX - Deutschlandpremiere der acht neuen Episoden innerhalb von 24 Stunden nach der US-Ausstrahlung - Wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung

Seit Ricks Verschwinden sind viele der einst engen Freunde aus Alexandria, Hilltop und dem Königreich einander fremd geworden. Dabei steht eine große Gefahr unmittelbar bevor, die sich völlig von allen vorangegangenen Bedrohungen unterscheidet. Am 11. Februar feiert die zweite Hälfte der 9. Staffel von "The Walking Dead" ihre deutsche TV-Premiere. Die acht neuen Episoden werden wie immer montags um 21.00 Uhr innerhalb von 24 Stunden nach der US-Premiere ausgestrahlt. Der US-amerikanische Fernsehsender AMC hat am gestrigen Abend bekannt gegeben, "The Walking Dead" um eine weitere Staffel zu verlängern.

Über "The Walking Dead" Staffel 9B

Die zweite Hälfte der neunten Staffel von The Walking Dead, stellt einen neuen Gegner vor: Die Flüsterer. Grausam, abscheulich und brutal attackieren die Flüsterer nicht nur die Kolonien, sondern stellen eine eigene Ideologie im Umgang mit den Untoten dar. Daryl (Norman Reedus), Carol (Melissa McBride) und Michonne (Danai Gurira) treffen dabei das erste Mal auf einen weiblichen Anführer. Alpha, die ihre Gruppe von Flüsterern im Einklang mit den Untoten führt. Menschen sollten sich den Walkern unterordnen und mit ihnen umherziehen. Um sich einzuordnen, tragen die Flüsterer Masken aus verwesendem Menschenfleisch. Kann Liebe in dieser kaputten Welt existieren und für einen Unterschied sorgen?

Sendetermine:

- "The Walking Dead" Staffel 9B ab dem 11. Februar 2019 immer montags um 21.00 Uhr exklusiv auf FOX - Wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung - Alle Episoden im Anschluss an die lineare Ausstrahlung über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, Entertain TV sowie Vodafone Select und GigaTV verfügbar

