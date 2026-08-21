PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 35/26

Mainz (ots)

Woche 35/26

Mi., 26.8.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

22.45     Die Spur   (HD/UT)
          Wohnungsleerstand: Mieter raus – Rendite rein?
          Film von Lisa Plank und Hannah Waltersberger
          Kamera: Natalia Mamaj, Laura Will, Felix Riedelsheimer, Johannes Kröger
          Deutschland 2026
          Im Streaming: 26. August 2026, 18.00 Uhr bis 18. August 2031

(Bitte auch für die Wiederholung um 2.30 Uhr beachten.)



Woche 37/26

Fr., 11.9.

23.30     aspekte 
          Bitte Ergänzung beachten:
          Immer mehr Superreiche. Ist das ein Problem?

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDF
Weitere Storys: ZDF
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren