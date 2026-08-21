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ZDF-Programmänderung ab Woche 35/26

Mainz (ots)

Woche 35/26 Mi., 26.8. Bitte neuen Ausdruck beachten: 22.45 Die Spur (HD/UT) Wohnungsleerstand: Mieter raus – Rendite rein? Film von Lisa Plank und Hannah Waltersberger Kamera: Natalia Mamaj, Laura Will, Felix Riedelsheimer, Johannes Kröger Deutschland 2026 Im Streaming: 26. August 2026, 18.00 Uhr bis 18. August 2031 (Bitte auch für die Wiederholung um 2.30 Uhr beachten.) Woche 37/26 Fr., 11.9. 23.30 aspekte Bitte Ergänzung beachten: Immer mehr Superreiche. Ist das ein Problem?

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