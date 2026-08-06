PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 35/26

Mainz (ots)

Woche 35/26

Sa., 22.8.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

17.35     ZDF.reportage   (HD/UT)
          Die Hochhäuser von Kölnberg
          Leben auf 26 Etagen
          Film von Louis Wascheidt und Omid Heidarzadeh
          Deutschland 2026
          Im Streaming: 21. August 2026, 06.00 Uhr bis 21. August 2031

(Bitte auch für die Wiederholung am So., 23.8., um 5.00 Uhr beachten.)



Woche 36/26

Sa., 29.8.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

17.35     ZDF.reportage   (HD/UT)
          Vorbereitet für den Ernstfall
          Notstrom, Wasser, Dosenbrot
          Film von Michael Nieberg
          Deutschland 2026
          Im Streaming: 28. August 2026, 06.00 Uhr bis 28. August 2031

(Bitte auch für die Wiederholung am So., 30.8., um 5.00 Uhr beachten.)



Woche 37/26

Sa., 5.9.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

17.35     ZDF.reportage   (HD/UT)
          Kleiner Motor, großes Abenteuer
          Auf Tour mit der Simson
          Film von Linda Süß
          Deutschland 2026
          Im Streaming: 4. September 2026, 06.00 Uhr bis 4. September 2031

(Bitte auch für die Wiederholung am So., 6.9., um 5.00 Uhr beachten.)


So., 6.9.

19.35     Terra X
          Weltstädte
          Bitte Korrektur beachten:
          Tokyo

          Bitte streichen: Tokio

(Bitte auch für die Wiederholung am Fr., 11.9., um 2.05 Uhr beachten.)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDF
Weitere Storys: ZDF
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren