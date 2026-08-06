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ZDF-Programmänderung ab Woche 35/26

Mainz (ots)

Woche 35/26 Sa., 22.8. Bitte neuen Ausdruck beachten: 17.35 ZDF.reportage (HD/UT) Die Hochhäuser von Kölnberg Leben auf 26 Etagen Film von Louis Wascheidt und Omid Heidarzadeh Deutschland 2026 Im Streaming: 21. August 2026, 06.00 Uhr bis 21. August 2031 (Bitte auch für die Wiederholung am So., 23.8., um 5.00 Uhr beachten.) Woche 36/26 Sa., 29.8. Bitte neuen Ausdruck beachten: 17.35 ZDF.reportage (HD/UT) Vorbereitet für den Ernstfall Notstrom, Wasser, Dosenbrot Film von Michael Nieberg Deutschland 2026 Im Streaming: 28. August 2026, 06.00 Uhr bis 28. August 2031 (Bitte auch für die Wiederholung am So., 30.8., um 5.00 Uhr beachten.) Woche 37/26 Sa., 5.9. Bitte neuen Ausdruck beachten: 17.35 ZDF.reportage (HD/UT) Kleiner Motor, großes Abenteuer Auf Tour mit der Simson Film von Linda Süß Deutschland 2026 Im Streaming: 4. September 2026, 06.00 Uhr bis 4. September 2031 (Bitte auch für die Wiederholung am So., 6.9., um 5.00 Uhr beachten.) So., 6.9. 19.35 Terra X Weltstädte Bitte Korrektur beachten: Tokyo Bitte streichen: Tokio (Bitte auch für die Wiederholung am Fr., 11.9., um 2.05 Uhr beachten.)

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