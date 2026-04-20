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DFB-Pokal-Halbfinale mit Triple-Option: Bayer – Bayern live im ZDF

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Mainz (ots)

Vier Spieltage vor Saisonende hat sich der FC Bayern München den Deutschen Meistertitel gesichert – nun blickt Fußball-Deutschland nach Leverkusen: Wahrt der Rekordmeister aus München im DFB-Pokal-Halbfinale gegen die heimische Bayer-Elf die Chance aufs Tripel in dieser Saison? Am Mittwoch, 22. April 2026, 20.15 Uhr, ist das live im ZDF und im ZDF-Streaming-Portal zu verfolgen. Moderator Sven Voss führt durch den "sportstudio live"-Abend mit dem ersten der zwei DFB-Pokal-Halbfinale in der Saison 2025/2026.

In der vergangenen Pokalsaison standen sich beide Teams ebenfalls gegenüber – damals gewann Bayer 04 Leverkusen in München und bescherte dem Rekord-Pokalsieger bereits das Pokal-Aus im Achtelfinale. Doch in dieser Spielzeit steht die Elf von Trainer Vincent Kompany, die souverän den 35. Meistertitel gewann, nicht nur zusätzlich im DFB-Pokal-Halbfinale, sondern auch im Halbfinale der UEFA Champions League. Neben der Revanche für das zurückliegende Pokal-Aus lockt da die seltene Aussicht auf das Triple.

Für Einschätzungen und Analysen zu diesen und weiteren Fragen sind in der "sportstudio live"-Übertragung die ZDF-Fußball-Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker dabei. Die Partie Bayer 04 Leverkusen – Bayern München kommentiert Oliver Schmidt.

Kontakt

Bei Fragen zu "sportstudio live" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 – 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.

Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108.

Pressefotos

Pressefotos erhalten Sie als Download (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100.

Weitere Informationen

- DFB-Pokal im ZDF-Streaming-Portal

- Sport auf ZDFheute

- Pressemappe zum "sportstudio" im ZDF

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