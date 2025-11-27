ZDF

ZDF zeigt festliche Konzerte zu Weihnachten und zum Jahresauftakt

Mit hochkarätig besetzten Konzerten lässt das ZDF 2025 ausklingen und startet musikalisch ins neue Jahr. Den Auftakt macht das Adventskonzert aus der Dresdner Frauenkirche am Sonntag, 30. November 2025, um 17.55 Uhr, bei dem unter anderem der französische Tenor Benjamin Bernheim auftritt. Ein weiterer Höhepunkt folgt im bayerischen Altötting: Zum traditionellen Weihnachtskonzert laden Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und First Lady Elke Büdenbender ein. Zum Jahreswechsel überträgt das ZDF live das Silvesterkonzert aus der Semperoper Dresden und das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker.

"Adventskonzert aus Dresden"

Besinnliche Adventsmomente aus der eindrucksvollen Kulisse der Frauenkirche in Dresden, moderiert von Stephanie Stumph. Zu Gast sind Geiger Daniel Hope, Sopranistin Elsa Dreisig und Tenor Benjamin Bernheim. Nicholas Collon dirigiert die Sächsische Staatskapelle Dresden. Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Bach, Berlioz und Mozart. Live im ZDF am Sonntag, 30. November 2025, 17.55 Uhr, und im ZDF-Streaming-Portal von Sonntag, 30. November 2025, 17.55 Uhr, bis Montag, 30. November 2026, zu sehen.

"Weihnachten mit dem Bundespräsidenten"

Das Weihnachtskonzert mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und First Lady Elke Büdenbender findet in diesem Jahr in Altötting in Oberbayern statt. Moderiert wird der Abend von Johannes B. Kerner. Es treten auf: Howard Carpendale, die deutsche Singer-Songwriterin LEA, die Mezzosopranistin Valerie Eickhoff sowie die Regensburger Domspatzen. Die Münchner Symphoniker spielen unter der Leitung von Joseph Bastian. Im ZDF am Mittwoch, 24. Dezember 2025, um 18.00 Uhr, und im ZDF-Streaming-Portal von Mittwoch, 24. Dezember 2025, 10.00 Uhr, bis Samstag, 24. Januar 2026.

"Silvesterkonzert aus der Semperoper Dresden 2025"

Das Silvesterkonzert der Sächsischen Staatskapelle Dresden in der berühmten Semperoper feiert den Jahreswechsel mit Weltstars und einem Medley zeitloser Hits. Es dirigiert Andrés Orozco-Estrada. Die Solisten des Abends sind: Sopranistin Pretty Yende, Bariton Benjamin Appl und Cellist Gautier Capuçon. Live im ZDF am Mittwoch, 31. Dezember 2025, 17.30 Uhr, und im ZDF-Streaming-Portal von Mittwoch, 31. Dezember 2025, 17.30 Uhr, bis Dienstag, 30. Juni 2026.

"Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker"

Rund 50 Millionen Klassikfans weltweit verfolgen das Neujahrskonzert aus dem Goldenen Saal des Musikvereins in Wien. 2026 gibt Dirigent Yannick Nézet-Séguin sein Debüt. Auf dem Programm stehen neben Musik der Strauss-Dynastie Stücke von Josephine Weinlich und Florence Price. Live im ZDF am Donnerstag, 1. Januar 2026, 11.15 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal von Donnerstag, 1. Januar 2026, 11.15 Uhr, bis Mittwoch, 1. Juli 2026, zu sehen.

