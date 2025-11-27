ZDF-Programmänderung Woche 49/25

- Druckversion
Sonntag, 28. Dezember 2025, 19.30 Uhr / Terra X / Der Geheimcode der Maria Stuart / Film von Augustin Viatte
Mainz (ots) - Bitte geänderten Programmtext beachten!! Sonntag, 28. Dezember 2025, 19.30 Uhr Terra X Der Geheimcode der Maria Stuart Film von Augustin Viatte Drei Codeknacker entdecken in der französischen Nationalbibliothek aufwendig verschlüsselte Manuskripte. Erste Entschlüsselungen deuten auf eine Sensation. ...mehr
