ZDF

ZDF-Programmänderung Woche 49/25

Mainz (ots)

Woche 49/25

Di., 2.12.

 0.15     Keine Talkshow - Eingesperrt mit Jan Fleischhauer (VPS 0.14)
          Bitte Ergänzung beachten:
          Die SPD und der Streit ums Bürgergeld

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

