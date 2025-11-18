ZDF

Neu im ZDF: "Keine Talkshow – Eingesperrt mit Jan Fleischhauer"

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Zwei Menschen in einem Studio – ohne die Möglichkeit, einander aus dem Weg zu gehen: "Keine Talkshow – Eingesperrt mit Jan Fleischhauer" heißt das neue Gesprächsformat im ZDF-Streaming-Portal, in dem zwei Meinungen aufeinanderprallen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Immer dabei: Jan Fleischhauer, Kolumnist, Autor und eine streitlustige Stimme im deutschen Journalismus. In der ersten Ausgabe, die am Freitag, 21. November 2025, 10.00 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal startet, trifft er auf Reyhan Şahin alias Lady Bitch Ray. Gemeinsam diskutieren sie über das Thema "Integration". Die Folge wird am Dienstag, 25. November 2025, ab 0.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. In weiteren Folgen geht es unter anderem um das Thema "Kriegstüchtigkeit".

ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten: "In Zeiten polarisierter Positionen ist es wichtig, dass wir im Gespräch bleiben. Deshalb wollen wir neue Formate erproben. Ziel ist es, einen durchaus harten, aber immer fairen Schlagabtausch zu ermöglichen. Jan Fleischhauer und sein jeweiliger Gast ringen offen und spontan um das beste Argument und zeigen, dass Debattieren Spaß machen kann — auch wenn die Meinungen weit auseinanderliegen."

Elemente des neuen Formats

"Keine Talkshow – Eingesperrt mit Jan Fleischhauer" verzichtet bewusst auf das, was klassische Talkshows strukturiert: keine Moderation, keine Einspieler, kein Publikum, nur das Thema ist vorgegeben. Die Sendung ist zunächst für ein Jahr angelegt. Für die Pilotstaffel sind vier Folgen geplant. Sie werden freitags im ZDF-Streaming-Portal publiziert und zusätzlich am darauffolgenden Dienstag am späten Abend im ZDF-Hauptprogramm ausgestrahlt. Im kommenden Jahr wird es weitere Staffeln geben.

Jan Fleischhauer: "Mit dem neuen Format betreten wir Neuland, das uns viele Freiheiten lässt. Ich freue mich auf streitbare Gäste, die mich herausfordern, die eigenen Argumente zu überdenken."

Erste Themen: Integration und Kriegstüchtigkeit

Die Auftaktfolge widmet sich der Frage nach Zugehörigkeit und Integration. Jan Fleischhauer sagt: "Wer hier lebt, muss sich anpassen." Reyhan Şahin hält dagegen: "Wer ausschließt, darf sich nicht über fehlende Integration wundern." Beide eint die Einsicht: Integration geschieht nicht von allein. Doch wer trägt die Verantwortung – die Zugewanderten oder die Gesellschaft, die sie aufnehmen will?

In einer weiteren Folge diskutiert Jan Fleischhauer mit Polit-Influencer Simon David Dressler über Pflichtgefühl und Kriegsrhetorik. Fleischhauer argumentiert: "Wer in Frieden lebt, muss bereit sein, ihn zu verteidigen." Dressler entgegnet: "Ich will nicht für mein Land sterben." Im Spannungsfeld zwischen Wehrhaftigkeit und Pazifismus steht die Frage: Gibt es eine Pflicht zur Verteidigung – oder ein Recht auf Verweigerung?

Kontakt

Bei Fragen zu "Keine Talkshow – Eingesperrt mit Jan Fleischhauer" erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 – 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.

Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108.

Pressefotos

Pressefotos zu "Keine Talkshow – Eingesperrt mit Jan Fleischhauer" erhalten Sie als Download (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100.

Weitere Informationen

- Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten stehen zwei Folgen von "Keine Talkshow – Eingesperrt mit Jan Fleischhauer" als Preview im ZDF Presseportal zur Verfügung (nach Log-in).

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell