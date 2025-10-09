ZDF

ZDF im Austausch mit Produzentinnen und Produzenten

Intendant Dr. Norbert Himmler: "In einer von Krisen geprägten Zeit bleibt das ZDF ein verlässlicher Partner der Produktionsbranche"

Vielfalt, Qualität und Kreativität in herausfordernden Zeiten: Bereits zum elften Mal veranstaltete das ZDF den Tag der Produzentinnen und Produzenten und lud am Donnerstag, 9. Oktober 2025, zum Branchen-Austausch in Berlin ein. Intendant Dr. Norbert Himmler, Programmdirektorin Dr. Nadine Bilke, Chefredakteurin Bettina Schausten sowie Leiter der Direktion Audience Dr. Florian Kumb präsentierten vor rund 450 Teilnehmenden die Programmstrategie des ZDF.

"Das ZDF bleibt weiterhin der größte Einzelauftraggeber im deutschen Fernseh- und Produktionsmarkt. Im vergangenen Jahr haben wir mit rund 1000 Produktionsgesellschaften gearbeitet – mit mehr als 100 davon zum ersten Mal. Das zeigt: Wir sind offen für Neues. Und wir bleiben verlässlicher Partner", so ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler.

Die Veranstaltung diente einmal mehr dem gemeinsamen Austausch über aktuelle Projekte, zukünftige Vorhaben und die weitere Zusammenarbeit. Insgesamt 18 Workshops aus nahezu allen Bereichen der ZDF-Familie boten Raum für konstruktive Gespräche. Im Fokus der Workshops standen in diesem Jahr unter anderem Künstliche Intelligenz im ZDF, die neue ZDF-Direktion Audience in der Streaming-Welt sowie die öffentlich-rechtliche Diskussionsplattform ZDFspaces. Weitere Workshops beschäftigten sich mit fiktionalen sowie non-fiktionalen Formaten für jüngere Zielgruppen, mit Dokumentationen und Reportagen und vielem mehr.

Intendant Dr. Norbert Himmler machte deutlich, dass eine gute Zusammenarbeit zwischen dem ZDF und der Produktionsbranche wichtiger denn je sei: "Wir leben in einer Zeit, in der die Welt aus den Fugen geraten scheint: Kriege, Krisen, Polarisierung, Desinformation. Orientierung ist gefragt. Genau hier liegt unsere Verantwortung als öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Die Produzentinnen und Produzenten sowie die Kreativ-Teams mit allen Gewerken der Filmproduktion sind unverzichtbar, um unseren Auftrag zu erfüllen."

Das ZDF lädt seit 2015 jährlich zum Tag der Produzentinnen und Produzenten ein. Die ZDF-Veranstaltung ist Bestandteil der Transparenzvereinbarung zwischen dem ZDF und der Allianz Deutscher Produzenten – Film & Fernsehen (https://transparenz.zdf.de).

