PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDF

ZDF im Austausch mit Produzentinnen und Produzenten
Intendant Dr. Norbert Himmler: "In einer von Krisen geprägten Zeit bleibt das ZDF ein verlässlicher Partner der Produktionsbranche"

ZDF im Austausch mit Produzentinnen und Produzenten / Intendant Dr. Norbert Himmler: "In einer von Krisen geprägten Zeit bleibt das ZDF ein verlässlicher Partner der Produktionsbranche"
  • Bild-Infos
  • Download

Mainz (ots)

Vielfalt, Qualität und Kreativität in herausfordernden Zeiten: Bereits zum elften Mal veranstaltete das ZDF den Tag der Produzentinnen und Produzenten und lud am Donnerstag, 9. Oktober 2025, zum Branchen-Austausch in Berlin ein. Intendant Dr. Norbert Himmler, Programmdirektorin Dr. Nadine Bilke, Chefredakteurin Bettina Schausten sowie Leiter der Direktion Audience Dr. Florian Kumb präsentierten vor rund 450 Teilnehmenden die Programmstrategie des ZDF.

"Das ZDF bleibt weiterhin der größte Einzelauftraggeber im deutschen Fernseh- und Produktionsmarkt. Im vergangenen Jahr haben wir mit rund 1000 Produktionsgesellschaften gearbeitet – mit mehr als 100 davon zum ersten Mal. Das zeigt: Wir sind offen für Neues. Und wir bleiben verlässlicher Partner", so ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler.

Die Veranstaltung diente einmal mehr dem gemeinsamen Austausch über aktuelle Projekte, zukünftige Vorhaben und die weitere Zusammenarbeit. Insgesamt 18 Workshops aus nahezu allen Bereichen der ZDF-Familie boten Raum für konstruktive Gespräche. Im Fokus der Workshops standen in diesem Jahr unter anderem Künstliche Intelligenz im ZDF, die neue ZDF-Direktion Audience in der Streaming-Welt sowie die öffentlich-rechtliche Diskussionsplattform ZDFspaces. Weitere Workshops beschäftigten sich mit fiktionalen sowie non-fiktionalen Formaten für jüngere Zielgruppen, mit Dokumentationen und Reportagen und vielem mehr.

Intendant Dr. Norbert Himmler machte deutlich, dass eine gute Zusammenarbeit zwischen dem ZDF und der Produktionsbranche wichtiger denn je sei: "Wir leben in einer Zeit, in der die Welt aus den Fugen geraten scheint: Kriege, Krisen, Polarisierung, Desinformation. Orientierung ist gefragt. Genau hier liegt unsere Verantwortung als öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Die Produzentinnen und Produzenten sowie die Kreativ-Teams mit allen Gewerken der Filmproduktion sind unverzichtbar, um unseren Auftrag zu erfüllen."

Das ZDF lädt seit 2015 jährlich zum Tag der Produzentinnen und Produzenten ein. Die ZDF-Veranstaltung ist Bestandteil der Transparenzvereinbarung zwischen dem ZDF und der Allianz Deutscher Produzenten – Film & Fernsehen (https://transparenz.zdf.de).

Kontakt
Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter  pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108.
 
Pressefotos
Pressefotos erhalten Sie als  Download (nach Log-in), telefonisch unter 06131 – 70-16100 oder per E-Mail unter  pressefoto@zdf.de.
Weitere Informationen
 Infos zur Produktions- und Kreativwirtschaft

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDF
Weitere Storys: ZDF
Alle Storys Alle
  • 09.10.2025 – 16:08

    ZDF-Programmhinweis / Samstag, 15. November 2025, 12.00 Uhr / einfach Mensch

    Mainz (ots) - Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext: Samstag, 15. November 2025, 12.00 Uhr einfach Mensch Feli macht Ferien Film von Judith Mayer Die zehnjährige Rollstuhlfahrerin Feli Gansewig genießt mit ihren Eltern eine kurze Auszeit am Arendsee in der Altmark und erlebt dabei erholsame Tage fast ohne Barrieren. Feli ist eine lebhafte Zehnjährige, ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 14:41

    ZDF-Programmänderung ab Woche 41/25

    Mainz (ots) - Woche 41/25 Do., 9.10. Bitte geänderten Programmablauf ab 19.00 Uhr beachten: 19.00 heute 19.19 Wetter (VPS 19.20) 19.20 ZDF spezial (VPS 19.21/HD/UT) Gaza-Einigung - Hoffnung auf Kriegsende Moderation: Andreas Klinner Im Streaming: 9. Oktober 2025, 19.20 Uhr bis 9. Oktober 2027 19.40 Neue Folgen (VPS 19.25) Notruf Hafenkante 20.30 Doktor Ballouz (VPS 20.15) 21.15 Doktor Ballouz (VPS 21.00) 22.00 heute ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren