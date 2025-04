Koordinationsbüro FORUM WASCHEN beim IKW e.V. (Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel)

Aktionstag Nachhaltiges (Ab-)Waschen im Mai - Akteure aus dem FORUM WASCHEN informieren vor Ort mit Lernspielen und praktischen Tipps zum Einsparen von Ressourcen

Nachhaltiges Handeln beim Waschen und Reinigen kann in jedem Haushalt an jedem Tag wertvolle Ressourcen sparen. Besonders gilt dies für unser Wasser, das für die Entfernung von Schmutz fast immer eine zentrale Rolle spielt. Die Akteure vom FORUM WASCHEN informieren seit 2004 in zahlreichen Aktionen rund um den 10. Mai auf kreative Weise mit vielen praktischen Tipps rund um das Einsparen von Wasser, Energie, Reinigungsmitteln und Geld. Die diesjährige Schirmfrau Julia Bönisch, Vorständin der Stiftung Warentest, unterstützt den Aktionstag Nachhaltiges (Ab-)Waschen mit seinen Botschaften, die Menschen fundierte Entscheidungen ermöglichen, wie sie wertvolle Ressourcen besser nutzen können.

In jedem Haushalt fallen täglich Aufgaben an, die der Pflege und Erhaltung von Gegenständen dienen und gleichzeitig Hygiene und Wohlgefühl mit sich bringen. Dazu gehört das Waschen von Kleidung genauso wie das Geschirrspülen oder die Reinigung von Möbeln, Arbeitsflächen und Fußböden. Der diesjährigen Schirmfrau Julia Bönisch, Vorständin der Stiftung Warentest, liegt es besonders am Herzen, "Verbraucherinnen und Verbraucher zu unterstützen, bewusste und nachhaltige Entscheidungen zu treffen, um einen persönlichen Beitrag zum Erhalt unserer Wasserressourcen zu leisten - egal ob bei der neuen Spülmaschine oder dem WC-Reiniger. Denn auch kleine Schritte im Alltag können Großes bewirken."

Das FORUM WASCHEN gibt Tipps, wie sich Wasser bei der Hausarbeit sparen lässt, z. B. Geschirr von Hand nicht unter fließendem Wasser spülen, Geschirr vor dem Einräumen in die Geschirrspülmaschine nicht vorspülen, Wasch- und Geschirrspülmaschine richtig befüllen und das jeweils passende Programm auswählen - allesamt mit ressourcensparenden Ergebnissen.

Weitere Informationen rund um nachhaltiges Wäschewaschen, Abwaschen und Reinigen & Pflegen im Haushalt stellt das FORUM WASCHEN im Internet zur Verfügung: https://forum-waschen.de/tipps/. Das FORUM WASCHEN präsentiert zudem Erkenntnisse zur nachhaltigen Haushalts- und Wäschepflege in animierenden YouTube-Videos und einem Blog.

Akteure im FORUM WASCHEN: Arbeitsgemeinschaft Evangelischer Haushaltsführungskräfte (AEH) des Deutschen Evangelischen Frauenbundes e. V. (DEF); Berufsverband Hauswirtschaft e. V.; Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL); Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR); Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV); Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU); Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi); Bundesverband hauswirtschaftlicher Berufe MdH e. V.; Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena); Deutscher Allergie- und Asthmabund e. V. (DAAB); DHB - Netzwerk Haushalt e. V.; Die Verbraucher Initiative e. V.; GermanFashion Modeverband Deutschland e. V.; Gesellschaft Deutscher Chemiker e. V., Fachgruppe Chemie des Waschens; Gesundheitsamt Bremen; Hauptausschuss Detergenzien (HAD); HEA - Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung e. V.; Hochschule Fulda, Fachbereich Oecotrophologie; Hochschule Niederrhein; Hochschule Rhein-Waal, Fakultät Life Sciences; Hochschule Technik und Wirtschaft Berlin (HTW), Studiengang Bekleidungstechnik; Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE); Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e. V. (IKW); Informationsverbund Dermatologischer Kliniken (IVDK); Institut für Markt-Umwelt-Gesellschaft e. V. (imug); Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) GmbH, gemeinnützig; Öko-Institut e. V.; SEPAWA/LUV (Vereinigung der Seifen-, Parfüm- und Waschmittelfachleute e. V.); Stiftung Warentest; Thüringer Landfrauenverband e. V.; Umweltbundesamt (UBA); VerbraucherService Bayern im KDFB e. V. (VSB); Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. (vzbv); Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt e. V.; WWF Deutschland (World Wide Fund For Nature); Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V. (ZVEI)

