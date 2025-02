ROBOSENSE TECHNOLOGY CO., LTD

RoboSense erreicht mit der Produktion und Auslieferung des 1 Millionsten LiDARs einen Meilenstein

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

Am 21. Februar veranstaltete RoboSense (2498.HK), ein KI-gesteuertes Robotik-Technologieunternehmen, das branchenführende inkrementelle Komponenten und Lösungen für den Robotikmarkt anbietet, in Shenzhen eine Zeremonie zur Feier der Produktion seines einmillionsten LiDAR-Geräts. Am 24. Februar wurde der LiDAR offiziell an Humanoid Robot (Shanghai) Co., Ltd. geliefert. Mit diesem Meilenstein ist RoboSense das erste Unternehmen weltweit, das die Produktion von 1 Million High-Beam-LiDAR-Einheiten erreicht hat.

Am selben Tag fand die Offline-Zeremonie in der Beta Manufacturing Base von RoboSense in Nanshan, Shenzhen, statt. Beschäftigte brachten eine spezielle Gedenkplakette mit der Aufschrift „1.000.000ᵗʰ" an einem neu produzierten digitalen Festkörper-LiDAR E1R an, der gerade vom Band gelaufen war, und versammelten die Beschäftigten der Produktionslinie zu einem Gruppenfoto. Nach der Zeremonie wurden der E1R und die Gedenkplakette sofort an ihren nächsten Bestimmungsort – Pudong, Shanghai – transportiert.

Am 24. Februar lieferte RoboSense offiziell den 1-millionsten LiDAR E1R an Humanoid Robot (Shanghai) Co., Ltd. zur Integration in den humanoiden Allzweckroboter „Qinglong".

Am Auslieferungsort erklärte Xing Boyang, der F&E-Direktor der Humanoid Robot (Shanghai) Co., Ltd: „Ich gratuliere RoboSense zur Produktion des 1-millionsten LiDAR. Das National and Local Co-built Humanoid Robotics Innovation Center hat den E1R von RoboSense bereits für die kollaborative Produktentwicklung der öffentlichen Version des humanoiden Roboters ‚Qinglong' eingesetzt."

„Qinglong" ist der weltweit erste humanoide Roboter in voller Größe, der unabhängig von Humanoid Robot (Shanghai) Co., Ltd. (National and Local Co-built Humanoid Robotics Innovation Center = nationales und lokales Innovationszentrum für humanoide Roboter) entwickelt wurde. Er verfügt über eine hochgradig biomimetische Torsostruktur sowie über eine humanoide Bewegungssteuerung, die multimodale Mobilität, Wahrnehmung, Interaktion und Manipulation unterstützt. Der Roboter verfügt über bis zu 43 aktive Freiheitsgrade mit einem maximalen Gelenkdrehmoment von 400 N•m und einer Rechenleistung von 400 TOPs. Er kann mit einer Geschwindigkeit von 1 m/s laufen und dabei eine Last von 40 kg tragen.

Humanoid Robot (Shanghai) Co., Ltd ist einer der soliden Partner von RoboSense in der humanoiden Robotikindustrie. Durch den E1R und eine Reihe technischer Unterstützungsmaßnahmen wird RoboSense die Entwicklung und den Einsatz des „Qinglong" für verschiedene Aufgaben in unterschiedlichen Szenarien vorantreiben.

Seit Anfang dieses Jahres hat die KI-Robotikbranche, vertreten durch humanoide Roboter, ein rasantes Wachstum erlebt und es wird erwartet, dass sie in großem Umfang kommerzielle Anwendungen hervorbringt. Basierend auf seiner Hardware-Technologie und seinen KI-Algorithmus-Fähigkeiten, die es in den letzten zehn Jahren in der Welle der automobilen Intelligenz gesammelt hat, hat RoboSense Anfang dieses Jahres offiziell seine Robotik-Plattform-Strategie gestartet und sich als „Robotik-Technologie-Plattform-Unternehmen" positioniert, um inkrementelle Komponenten sowie Lösungen für die KI-Robotik-Industrie anzubieten. Gleichzeitig stellte RoboSense seine erste Reihe innovativer Produkte vor, darunter LiDAR-Produkte wie E1R und Airy für die Robotik sowie neue Robot-Vision-Produkte wie die Active Camera und die geschickte Hand Papert 2.0, die das Wachstum und den kommerziellen Einsatz der KI-Robotikindustrie sichern werden.

Geleitet von seiner Mission, eine „sicherere Welt und ein intelligenteres Leben" zu schaffen, engagiert sich RoboSense weiterhin dafür, die KI-Robotikindustrie gemeinsam mit seinen Partnern voranzubringen.

