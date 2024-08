ROBOSENSE TECHNOLOGY CO., LTD

RoboSense meldet ZWISCHENERGEBNISSE FÜR 2024

Am 15. August 2024 meldete RoboSense (2498.HK), ein Anbieter von KI-gesteuerter Robotertechnologie, seine ZWISCHENERGEBNISSE FÜR 2024. Im Folgenden werden einige operative Highlights und jüngste Entwicklungen vorgestellt.

In der ersten Jahreshälfte 2024 erreichte der Gesamtumsatz von RoboSense 727 Millionen RMB, was einem Anstieg von rund 121,0 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Gesamtbruttomarge betrug 13,6 %, was einem Anstieg von rund 9,7 Prozentpunkten gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023 entspricht.

Bis zum 30. Juni 2024 hat RoboSense's kumulatives Verkaufsvolumen bei LiDAR ungefähr 583.500 Einheiten erreicht, bei LiDAR für ADAS ungefähr 518.300 Einheiten.

In den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2024 belief sich das Verkaufsvolumen von RoboSense bei LiDAR-Produkten, LiDAR-Produkten für ADAS-Anwendungen und LiDAR-Produkten für Robotik und andere auf ca. 243.400, 234.500 bzw. 8.900 Einheiten, was einem Anstieg von 415,7 %, 487,7 % bzw. 21,9 % gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023 entspricht.

RoboSense geht davon aus, dass die Nachfrage nach LiDAR-Produkten auf dem Weltmarkt deutlich steigen wird, wenn man die Prognosen für den Absatz von Kraftfahrzeugen in China und auf dem Weltmarkt berücksichtigt. Um diese Chance zu nutzen, hat RoboSense in der ersten Hälfte dieses Jahres zwei neue Produkte eingeführt, nämlich das extrem kostengünstige MX und das hochleistungsfähige M3.

LiDAR für ADAS-Anwendungen in der Automobilindustrie ist der erste Markt, auf dem die Produkte von RoboSense ein Volumen im Bereich der Massenproduktion erreicht haben, und das ist erst der Anfang. RoboSense ist der Ansicht, dass auf dem globalen Markt für Robotertechnologie nach und nach weitere Branchen entstehen werden, die der Automobilindustrie ähneln. Neben der schrittweisen Ausweitung des Umfangs und der Größe des Robotik-Markts, mit dem raschen Fortschritt bei Large Model AI und eingebetteter künstlicher Intelligenz (Embodied AI), wird es in den traditionellen Industriezweigen einen Wandel hin zur unbemannten intelligenten Robotik und exponentielles Wachstumspotenzial für die Nachfrage nach Robotik in neuen Verbrauchermärkten. Daher wird erwartet, dass 3D-Wahrnehmungssensoren wie LiDARs als eine Kernkomponente der Robotik ein signifikantes Wachstum erfahren werden. Bis heute hat die RoboSense Produktplattform insgesamt mehr als 2.400 Kunden in der Robotik und anderen Geschäftsbereichen beliefert.

Als Anbieter von KI-gesteuertes Robotiklösungen werden wir weiterhin erheblich in drei Technologiebereiche investieren, nämlich in KI-Algorithmen, Chips und Hardware. RoboSense wird weiterhin ein wichtiger Akteur in der Automobil- und Robotikindustrie bleiben und den Märkten neben LiDARs weitere diversifizierte Produkte und Lösungen anbieten.

