ZDF

Sonntag, 7. September 2025, 12.00 Uhr

ZDF-Fernsehgarten

Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste

live aus dem Sendezentrum Mainz

Mainz (ots)

Bitte geänderten Programmtext beachten!!

Sonntag, 7. September 2025, 12.00 Uhr

ZDF-Fernsehgarten

Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste

live aus dem Sendezentrum Mainz

Live, laut und legendär: Bei "Rock im Garten" zeigt sich der Fernsehgarten musikalisch völlig anders. Dazu gibt es Heavy-Metal-Stricken, den Trendsport Hyrox und das Phänomen Steampunk.

Gäste: Bernhard Hoëcker, The Rasmus, The Sweet, Bülent Ceylan, Smash into Pieces, Wind Rose, Battle Beast, Gotthard, Bad Loverz, Enemy Inside und Induction.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell