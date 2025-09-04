PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDF

Sonntag, 7. September 2025, 12.00 Uhr
ZDF-Fernsehgarten
Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste
live aus dem Sendezentrum Mainz

Mainz (ots)

Bitte geänderten Programmtext beachten!!

Sonntag, 7. September 2025, 12.00 Uhr

ZDF-Fernsehgarten

Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste

live aus dem Sendezentrum Mainz

Live, laut und legendär: Bei "Rock im Garten" zeigt sich der Fernsehgarten musikalisch völlig anders. Dazu gibt es Heavy-Metal-Stricken, den Trendsport Hyrox und das Phänomen Steampunk.

Gäste: Bernhard Hoëcker, The Rasmus, The Sweet, Bülent Ceylan, Smash into Pieces, Wind Rose, Battle Beast, Gotthard, Bad Loverz, Enemy Inside und Induction.

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDF
Weitere Storys: ZDF
Alle Storys Alle
  • 04.09.2025 – 13:55

    ZDF-Programmänderung Woche 40/25

    Mainz (ots) - Woche 40/25 Sa., 27.9. 15.15 sportstudio live Radsport: WM Straßenrennen Frauen . . . Bitte Ergänzungen beachten: Rudern: WM Zusammenfassung aus Shanghai/China Kommentator: Felix Tusche Rudern bei sportstudio.de: WM aus Shanghai/China mit Kommentator Felix Tusche ab 8.00 Uhr im Livestream So., 28.9. 14.55 sportstudio live Radsport: WM Straßenrennen Männer . . . Bitte Ergänzungen beachten: Rudern: WM Zusammenfassung aus Shanghai/China Kommentator: Felix ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 11:06

    Das Literarische Quartett / Über aktuelle Bücher diskutieren Thea Dorn und Gäste/ PW37 + PW40

    Mainz (ots) - Bitte geänderten Programmtext beachten!! Freitag, 12. September 2025, 23.30 Uhr Das Literarische Quartett Über aktuelle Bücher diskutieren Thea Dorn und Gäste Gastgeberin Thea Dorn diskutiert im "Literarischen Quartett" mit Nora Bossong, Cornelius Pollmer und Philipp Tingler über vier Bücher. Besprochen werden: Maria Judite de Carvalho: "Leere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren