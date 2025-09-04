Sonntag, 7. September 2025, 12.00 Uhr
ZDF-Fernsehgarten
Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste
live aus dem Sendezentrum Mainz
Mainz (ots)
Bitte geänderten Programmtext beachten!!
Live, laut und legendär: Bei "Rock im Garten" zeigt sich der Fernsehgarten musikalisch völlig anders. Dazu gibt es Heavy-Metal-Stricken, den Trendsport Hyrox und das Phänomen Steampunk.
Gäste: Bernhard Hoëcker, The Rasmus, The Sweet, Bülent Ceylan, Smash into Pieces, Wind Rose, Battle Beast, Gotthard, Bad Loverz, Enemy Inside und Induction.
